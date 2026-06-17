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Educação Colégio Damas: evoluir preservando valores Segundo a gestora, a escolha dos pernambucanos é uma combinação entre excelência acadêmica, formação humana, capacidade de inovação e a formação da fé

Às vésperas de completar 130 anos de atuação no Brasil, em 2026, o Colégio Damas é uma das instituições de ensino mais tradicionais e respeitadas de Pernambuco. Fundado no Recife por oito religiosas e uma leiga vindas da Bélgica, inspiradas pelo ideal de Madre Agathe, o colégio construiu uma trajetória marcada pela formação acadêmica, humana e cristã dos pernambucanos.

Esse legado garantiu à instituição, mais uma vez, o primeiro lugar na categoria Colégio Particular do prêmio Marcas que Eu Gosto, promovido pela Folha de Pernambuco. Para a Irmã Alcilene Fernandes, diretora da instituição desde 2023, o reconhecimento tem um significado especial para a comunidade educativa.

“Entendemos essa conquista como um reconhecimento de confiança, afeto e credibilidade construídos ao longo de gerações. É a confirmação de que nosso propósito educacional segue impactando positivamente famílias, estudantes e a sociedade como um todo”, destaca.

Segundo a gestora, a escolha dos pernambucanos é uma combinação entre excelência acadêmica, formação humana, capacidade de inovação e a formação da fé. Além da história sólida, a escola mantém um olhar atento para o futuro da educação e investe em experiências significativas de aprendizagem, escuta ativa das famílias e acompanhamento próximo aos estudantes.

“A tradição não significa permanecer igual, mas preservar valores essenciais enquanto evoluímos continuamente. O Damas mantém sua essência fundamentada na formação integral, na excelência, resultados reais em vestibulares e nos valores humanos e cristãos, mas atualiza suas práticas pedagógicas, metodologias e projetos de acordo com as demandas do mundo contemporâneo”, explica. Esses são os principais diferenciais da escola.

Atualmente, a estratégia de inovação educacional da instituição inclui cultura maker, aprendizagem baseada em projetos, tecnologia, internacionalização, protagonismo estudantil e desenvolvimento de competências socioemocionais. O Colégio também acompanha os avanços da Inteligência Artificial no ambiente educacional. Para a instituição, a tecnologia deve ser utilizada de maneira responsável e estratégica, sem substituir o papel humano do educador e as relações construídas no cotidiano escolar.

Responsabilidade

Segundo a Irmã Alcilene Fernandes, o reconhecimento amplia a responsabilidade e fortalece o compromisso com a qualidade, escuta e constante evolução do Damas.

“Ser uma marca querida exige coerência, coragem, ética e compromisso. Isso nos impulsiona a continuar investindo em formação de educadores, inovação pedagógica, cuidado com as relações humanas e experiências educacionais que façam sentido para as novas gerações”, finaliza a religiosa.

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