Dasa: tecnologia com humanização

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Uma das maiores empresas de saúde e líder em medicina diagnóstica no Brasil, a Dasa possui mais de 40 marcas de laboratórios e centros médicos em todo o território nacional. Em Pernambuco, o grupo conquistou o primeiro lugar em Clínicas de Raio-X - Diagnóstico por Imagem, com o Centro Boris Berenstein, enquanto o Cerpe venceu no segmento de Laboratório de Análises Clínicas, no prêmio Marcas Que Eu Gosto 2026.



A Dasa segue expandindo seus serviços e investe na experiência premium em saúde no Recife com o conceito Cerpe Prime. Além da unidade pioneira na Madalena, o laboratório avança com novas operações estratégicas nos bairros de Jaqueira, Casa Forte e Espinheiro, na Zona Norte, Boa Viagem, na Zona Sul, e Piedade, no litoral de Jaboatão dos Guararapes.



Olhando atentamente para o mercado e as demandas exigidas, a marca foi desenvolvida para proporcionar uma experiência diferenciada ao cliente, reunindo tecnologia de ponta, ambientes acolhedores e um atendimento cada vez mais humanizado.



“Este é um movimento estratégico da Dasa para elevar o padrão de experiência em medicina diagnóstica em Pernambuco. O Cerpe Prime nasce dessa transformação do comportamento do consumidor, oferecendo ambientes planejados, atendimento personalizado, conforto diferenciado e acesso a tecnologias diagnósticas avançadas”, explica o diretor da Regional Nordeste da Dasa, Gustavo Bosco.

Inovação

O processo de inovação vem como uma forte marca da Dasa e é parte importante da estratégia da empresa. Uma soma significativa desses investimentos está sendo destinada a soluções digitais e a novos modelos de atendimento.



Além de proporcionar mais autonomia para os clientes com essas medidas, a empresa também avança em inteligência diagnóstica, automação laboratorial e plataformas apoiadas por inteligência artificial, garantindo precisão e agilidade na entrega dos exames. O grupo também avança na medicina preventiva e genômica, ampliando o acesso a exames genéticos e soluções preditivas que auxiliam médicos e pacientes a tomarem decisões seguras sobre saúde ao longo da vida.



“Um dos nossos diferenciais é a personalização do atendimento. Temos investido em serviços como coleta domiciliar, atendimento infantil especializado, espaços de acolhimento, salas privativas e ambientes pensados para diminuir o estresse associado à rotina de exames”, destaca Gustavo Bosco.



Para o diretor regional, o reconhecimento do público é baseado justamente no conceito de cuidado integrado. “Mais do que liderança de mercado, buscamos manter a liderança em confiança, resolutividade e experiência em saúde”, diz.



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