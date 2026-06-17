Dragão: sinônimo de limpeza e preço justo

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Próximo a completar 80 anos, a Dragão é um sinônimo de limpeza para os pernambucanos. A marca, que nasceu no estado, une tradição, qualidade e preço justo. Em 2026, a relação de confiança com o consumidor foi reconhecida mais uma vez, com a marca conquistando o primeiro lugar na categoria Água Sanitária do prêmio Marcas que Eu Gosto.

Para o gerente Comercial da Dragão, Lucas Sève, estar na mente e no coração das donas e donos de casa é motivo de orgulho para a marca. “Para nós, é com grande orgulho que recebemos, mais uma vez, o prêmio de marca mais lembrada de água sanitária. É uma prova que o consumidor reconhece o poder da marca e a qualidade dos nossos produtos. É com grande gratidão aos nossos consumidores que recebemos esse prêmio”.

Fundada em 1948, a Interlândia Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza construiu uma trajetória marcada pela tradição, inovação e forte presença regional. Responsável pela marca Dragão, a empresa nasceu com a missão de contribuir para a limpeza urbana do Centro da capital pernambucana e, ao longo dos anos, expandiu sua atuação para todo o Nordeste e parte da região Norte do Brasil.

Atualmente, a companhia opera por meio de quatro parques industriais localizados em Jaboatão dos Guararapes (PE), Marechal Deodoro (AL), Mata de São João (BA) e Cascavel (CE), e emprega cerca de 1.000 colaboradores diretos e indiretos.



Olho no futuro

A Dragão segue ampliando seus investimentos em inovação, modernização e expansão industrial. Atualmente, o foco é o lançamento do novo lava louças da marca, produto apresentado ao mercado como uma alternativa de alta qualidade aliada a preço acessível para o consumidor final.

De olho no futuro, a Interlândia também prepara uma nova fase de crescimento estrutural. A empresa está investindo na construção de uma nova planta industrial na cidade de Goiana, em Pernambuco. Segundo Sève, a nova unidade será maior, mais moderna e equipada com tecnologias capazes de ampliar a eficiência produtiva e acompanhar a expansão da demanda.

Os planos de crescimento incluem ainda o lançamento de novos produtos este ano, além da modernização visual de parte do portfólio já existente. “Seguimos investindo continuamente em inovação, ampliação de portfólio e fortalecimento da nossa presença no mercado, sem perder a nossa essência e compromisso com a qualidade do produto, o preço acessível e a satisfação do nosso consumidor”, finaliza o gerente Comercial.

O portfólio da marca Dragão reúne uma linha completa de produtos de limpeza: água sanitária, desinfetantes, lava-roupas, lava- louças, amaciantes, multiuso, multi alvejante, limpa vidros, sacos para lixo e esponja multiuso.



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