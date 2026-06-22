A- A+

Construção Ferreira Costa: 140 anos construindo confiança Ferreira Costa se sagrou em mais uma edição da Revista Marcas Que Eu Gosto como o melhor home center na categoria relacionada à construção

Entre as empresas mais antigas de Pernambuco, em funcionamento e pertencente à mesma família, a Ferreira Costa se sagrou em mais uma edição da Revista Marcas Que Eu Gosto, como o melhor home center na categoria relacionada à construção. São 140 anos de história junto ao consumidor, em uma relação de confiança estabelecida desde sempre, em paralelo ao que oferece em variedade de produtos e serviços.

“Estar entre as marcas mais lembradas de forma espontânea, em um mercado tão competitivo, mostra que estamos conseguindo construir uma relação de confiança ao longo do tempo. Nada disso acontece por acaso”, ressalta Flávia Chiba, gerente de Marketing e E-Commerce da Ferreira Costa.

Quase como uma memória afetiva de uma empresa que iniciou comercializando secos e molhados, ferragens e produtos voltados às necessidades da época, para Flávia essa lembrança do público “vem de um conjunto de fatores que inclui variedade, preço competitivo, credibilidade, experiência de compra e uma busca constante por inovação”, e ela completa: “Acima de tudo, vem do nosso foco genuíno em entender o cliente e ajudá-lo a resolver suas necessidades.”

De tudo tem

Seja para reformar ou decorar - a Ferreira Costa vai além de ser um comércio “apenas” de material de construção. Atualmente, são oferecidos aos clientes mais de 80 mil itens, passando por ferramentas, tintas, eletrodomésticos, decoração, móveis, iluminação, utilidades para o lar, climatização e jardinagem, entre outros produtos.

“Queremos estar presentes nos diferentes momentos ao longo da vida das pessoas”, afirma a gerente, que segue enfatizando que a marca sabe que cada cliente chega até as lojas com uma “necessidade, um sonho ou um desafio diferente”. Fato que leva a Ferreira Costa a oferecer não somente produtos, mas orientação, conveniência e serviços, seja na loja, no digital ou através dos canais de atendimento da marca, que se orgulha de ter o DNA pernambucano.

“A Ferreira Costa nasceu em Garanhuns, e cresceu carregando valores muito presentes na nossa cultura: trabalho árduo, honestidade, resiliência, criatividade, cuidado com as pessoas e coragem para empreender e inovar. Temos raízes muito sólidas e isso moldou nossa forma de fazer negócio”, enaltece Flávia Chiba.

Atenta às tendências de um mercado cada vez mais competitivo, apesar da solidez de somar mais de um século de existência, a Ferreira Costa segue “com uma mentalidade de evolução constante (...) e uma capacidade de adaptação, inovação e escuta”, destaca Flávia. Mas, ainda segundo ela, existe algo que permanece o mesmo desde o início: “O compromisso de fazer a coisa certa, atender bem e construir relações de confiança de longo prazo.”



Veja também