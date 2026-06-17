Grau Técnico: educação que evolui com o mundo

A- A+

Reafirmando uma trajetória construída sobre credibilidade, inovação e proximidade com os pernambucanos, o Grau Técnico recebe, por mais um ano, a premiação de Curso Preparatório mais reconhecido no Marcas Que Eu Gosto 2026. Para o CEO do Grau Educacional, Ruy Maurício Porto Carreiro, esse reconhecimento consecutivo carrega um significado ainda mais especial.



“Trata-se de uma conquista compartilhada entre instrutores, coordenadores, equipes pedagógicas, profissionais administrativos e todos aqueles que atuam diariamente para manter o padrão de qualidade e acolhimento que se tornou uma das marcas do Grau Técnico”, diz.



Ao longo de sua trajetória, o Grau Educacional consolidou-se como a maior rede de ensino técnico e profissionalizante do Brasil. Hoje, o grupo reúne mais de 130 unidades espalhadas pelo país e já ultrapassou a marca de 230 mil alunos formados. Atualmente, são cerca de 180 mil estudantes matriculados em cursos voltados para diferentes áreas profissionais.



Em Pernambuco, o Grau mantém forte presença e protagonismo no segmento da educação técnica, oferecendo dezenas de cursos em áreas estratégicas como saúde, tecnologia, gestão, indústria, segurança do trabalho e serviços.

Diretores do Grau Educacional: Hisbello Andrade Lima (esq.), Cristiana da Fonte, Carolina da Fonte e Ruy Porto Carreiro - Foto: Divulgação

“Esse crescimento contínuo está diretamente ligado à capacidade da instituição de acompanhar as transformações do mercado e da sociedade. O Grau Técnico sempre compreendeu que a educação profissional precisa evoluir na mesma velocidade das mudanças tecnológicas e das novas demandas do mundo do trabalho”, ressalta Porto Carreiro.

Inovação

Entre os movimentos mais recentes do Grau Educacional estão os investimentos em metodologias híbridas de ensino, ampliação da oferta de cursos EaD, utilização de ambientes virtuais de aprendizagem e integração de recursos ligados à inteligência artificial e à realidade virtual como apoio pedagógico. A proposta passa por tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, acessível e alinhado ao perfil das novas gerações, mas sem perder de vista a formação prática exigida pelo mercado.



“Ao observar as necessidades atuais das empresas e dos setores produtivos, o Grau Técnico também vem ampliando sua atuação em áreas consideradas estratégicas para os próximos anos. Cursos ligados à tecnologia, saúde, gestão e logística ganharam ainda mais relevância dentro do portfólio da instituição, acompanhando as tendências de empregabilidade e mudanças nas relações de trabalho”, destaca o CEO.



No próximo ano, o Grau iniciará suas atividades como colégio voltado ao Ensino Médio Técnico Integrado, opção recém-criada pelo MEC que permite ao aluno cursar o ensino médio juntamente com uma formação de nível técnico na mesma instituição.



Além disso, o Grau conta com agência de emprego em todas as escolas do Brasil, realizando um trabalho contínuo de encaminhamento dos alunos para empresas do mercado, fortalecendo a conexão entre formação profissional e oportunidades de trabalho.



Veja também