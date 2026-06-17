Grupo Preserve Liserve: soluções personalizadas em segurança

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Pelo 13º ano consecutivo, o Grupo Preserve Liserve celebra a conquista do primeiro lugar no segmento de Empresa de Segurança, no Marcas Que Eu Gosto 2026. Com presença marcante em sete estados do Nordeste, notabiliza-se como a maior transportadora de valores da região e uma das maiores do Brasil.



O catálogo de serviços do grupo contempla logística de valores (transporte, tratamento, custódia, cofres inteligentes e gestão de caixas eletrônicos), escolta armada, segurança patrimonial, totem de vigilância inteligente, além da terceirização de serviços, com equipes preparadas para atuar em operações estratégicas e de alta complexidade.



Atuando de forma integrada dentro desses vários segmentos, o grupo busca oferecer soluções completas e alinhadas às necessidades dos diferentes setores da economia, investindo na especificação dos serviços para os mais diferentes clientes.

“Ao longo da nossa trajetória, buscamos evoluir continuamente para acompanhar as novas demandas do mercado e oferecer serviços

cada vez mais modernos e eficientes.” Foto: Bruno Stefan

“Nosso diferencial está na combinação entre experiência, tecnologia, inteligência operacional e gestão eficiente, permitindo entregar soluções personalizadas, com alto padrão de qualidade, segurança e confiabilidade. Ao longo da nossa trajetória, buscamos evoluir continuamente para acompanhar as novas demandas do mercado e oferecer serviços cada vez mais modernos e eficientes”, diz o diretor comercial da Preserve Liserve, Felipe Gomes.

Modernidade

O setor de segurança privada anda de braços dados com o desenvolvimento tecnológico. Inteligência de dados e capacidade de resposta operacional são prioridades para as empresas do Grupo Preserve Liserve, que investe forte em soluções digitais como a Inteligência Artificial.



“Enxergamos a tecnologia como uma aliada fundamental para ampliar a qualidade, a agilidade e a precisão das operações. Nossa perspectiva é seguir investindo em soluções inteligentes, automação e ferramentas capazes de gerar mais eficiência operacional e maior segurança para os nossos clientes”, explica Gomes.



Com mais de 50 anos de atuação no mercado, a empresa trabalha sob princípios sólidos para manter sua credibilidade e valor junto aos parceiros. “Nossa atuação é baseada em relações sólidas e duradouras, construídas com transparência, confiança e alto padrão de entrega”, garante Felipe.



Para a Preserve Liserve, ocupar o lugar mais destacado na pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2026 reforça a trajetória de sucesso e excelência da marca, além de atestar a conquista coletiva da marca.



“Mais do que um prêmio, esse reconhecimento reflete a confiança que conquistamos ao longo dos anos e reforça nosso propósito de evoluir continuamente, investindo em pessoas, tecnologia e eficiência operacional”, completa Felipe.



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