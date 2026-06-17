Grupo Preserve Liserve: soluções personalizadas em segurança
O grupo Preserve Liserve está presente em sete estados do Nordeste
Pelo 13º ano consecutivo, o Grupo Preserve Liserve celebra a conquista do primeiro lugar no segmento de Empresa de Segurança, no Marcas Que Eu Gosto 2026. Com presença marcante em sete estados do Nordeste, notabiliza-se como a maior transportadora de valores da região e uma das maiores do Brasil.
O catálogo de serviços do grupo contempla logística de valores (transporte, tratamento, custódia, cofres inteligentes e gestão de caixas eletrônicos), escolta armada, segurança patrimonial, totem de vigilância inteligente, além da terceirização de serviços, com equipes preparadas para atuar em operações estratégicas e de alta complexidade.
Atuando de forma integrada dentro desses vários segmentos, o grupo busca oferecer soluções completas e alinhadas às necessidades dos diferentes setores da economia, investindo na especificação dos serviços para os mais diferentes clientes.
cada vez mais modernos e eficientes.” Foto: Bruno Stefan
“Nosso diferencial está na combinação entre experiência, tecnologia, inteligência operacional e gestão eficiente, permitindo entregar soluções personalizadas, com alto padrão de qualidade, segurança e confiabilidade. Ao longo da nossa trajetória, buscamos evoluir continuamente para acompanhar as novas demandas do mercado e oferecer serviços cada vez mais modernos e eficientes”, diz o diretor comercial da Preserve Liserve, Felipe Gomes.
Modernidade
O setor de segurança privada anda de braços dados com o desenvolvimento tecnológico. Inteligência de dados e capacidade de resposta operacional são prioridades para as empresas do Grupo Preserve Liserve, que investe forte em soluções digitais como a Inteligência Artificial.
“Enxergamos a tecnologia como uma aliada fundamental para ampliar a qualidade, a agilidade e a precisão das operações. Nossa perspectiva é seguir investindo em soluções inteligentes, automação e ferramentas capazes de gerar mais eficiência operacional e maior segurança para os nossos clientes”, explica Gomes.
Com mais de 50 anos de atuação no mercado, a empresa trabalha sob princípios sólidos para manter sua credibilidade e valor junto aos parceiros. “Nossa atuação é baseada em relações sólidas e duradouras, construídas com transparência, confiança e alto padrão de entrega”, garante Felipe.
Para a Preserve Liserve, ocupar o lugar mais destacado na pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2026 reforça a trajetória de sucesso e excelência da marca, além de atestar a conquista coletiva da marca.
“Mais do que um prêmio, esse reconhecimento reflete a confiança que conquistamos ao longo dos anos e reforça nosso propósito de evoluir continuamente, investindo em pessoas, tecnologia e eficiência operacional”, completa Felipe.