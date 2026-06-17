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Saúde Hapvida: missão de cuidar de vidas em Pernambuco A marca conquistou, pelo 11º ano consecutivo, o 1º lugar na categoria Plano de Saúde; pela 6ª vez, o 1º lugar na categoria Hospital Particular e o 2º lugar em Clínicas de Raio-x, do prêmio Marcas que Eu Gosto

Em 2026, a Hapvida chega a um novo nível no setor de saúde em Pernambuco: a marca conquistou, pelo 11º ano consecutivo, o 1º lugar na categoria Plano de Saúde; pela 6ª vez, o 1º lugar na categoria Hospital Particular e o 2º lugar em Clínicas de Raio-x, do prêmio Marcas que Eu Gosto. O reconhecimento reforça a conexão da marca com os pernambucanos.

De acordo com Monique Alencar, diretora de Marketing da Hapvida, o prêmio confirma o impacto e a diferença que a empresa representa na saúde do estado. Atualmente, são mais de um milhão de clientes em Pernambuco. “O prêmio mede as marcas mais lembradas e amadas pelos consumidores. Então, quando os pernambucanos escolhem a Hapvida, significa que a nossa marca faz parte da vida, do cuidado e do cotidiano deles”, comemora.

Para a executiva, a preferência consolidada ao longo dos anos é resultado de uma combinação de fatores estratégicos. Entre eles, o investimento constante no estado, e não apenas em estrutura assistencial, mas em presença de marca, comunicação e campanhas que falam a linguagem dos pernambucanos, que constroem a relação de proximidade e credibilidade ao longo dos anos.

“O reconhecimento mostra que a percepção de marca da Hapvida vai além do plano de saúde, ela se estende a toda a jornada do cliente e não apenas a um momento isolado. Ver isso refletido na escolha do público tem muito valor para nós e reforça o compromisso com nossa entrega”, afirma Monique Alencar.

Atualmente, a Hapvida tem 37 unidades distribuídas em Pernambuco, com um padrão de qualidade assistencial focado no bem-estar e na saúde integral dos clientes. Um dos grandes destaques é o Hospital Ariano Suassuna, na Ilha do Leite. Com investimento de R$250 milhões, a unidade é o maior hospital da rede nas regiões Norte e Nordeste e reúne alta complexidade, tecnologia de ponta, excelência médica e capacidade operacional para ampliar o acesso à saúde de qualidade no estado.

Foco

Segundo Monique Alencar, o principal diferencial é o foco no paciente, da prevenção ao tratamento, com uma operação integrada nacionalmente, variedade de produtos e serviços, além de tecnologia e qualidade como pilares estratégicos. Os projetos e ferramentas de inteligência artificial têm potencializado esse modelo, tornando a operação mais precisa, eficiente e conectada com as necessidades de cada cliente.

Presente nas cinco regiões do Brasil, a empresa cuida da saúde de mais de 15 milhões de clientes. Para o futuro, a diretora projeta olhar com a mesma responsabilidade e missão que garantiu a marca se tornar uma referência de cuidado e saúde de qualidade para o povo pernambucano e para os brasileiros.





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