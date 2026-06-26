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Veículos Honda: inovação e compromisso com a mobilidade dos brasileiros Atualmente, a Honda reafirma sua posição como líder absoluta do mercado nacional de motocicletas, impulsionada por um portfólio completo, inovação constante e forte conexão com os brasileiros

A motocicleta se consolidou, ao longo das últimas décadas, como um dos principais símbolos de mobilidade no Brasil, oferecendo uma solução prática, econômica e eficiente para milhões de pessoas. Em um cenário de urbanização crescente e desafios no deslocamento diário, o veículo se destaca pela agilidade no trânsito, menor custo de aquisição e manutenção, além da eficiência no consumo de combustível. Do lazer à geração de renda, essas características ampliam o acesso da população à mobilidade em diferentes regiões do País.

Acreditando no potencial do mercado brasileiro, a Honda iniciou a comercialização de motocicletas no País em 1971 e, cinco anos depois, inaugurou sua fábrica no Polo Industrial de Manaus. Desde então, a empresa vem construindo uma trajetória sólida, acompanhando a evolução das necessidades dos consumidores e contribuindo diretamente para o desenvolvimento da mobilidade no Brasil.

Atualmente, a Honda reafirma sua posição como líder absoluta do mercado nacional de motocicletas, impulsionada por um portfólio completo, inovação constante e forte conexão com os brasileiros. Com um ciclo de investimentos de R$1,6 bilhão até 2029, a companhia projeta alcançar a produção de 1,6 milhão de unidades em 2026. A estratégia contempla a modernização dos processos produtivos e o lançamento de novos modelos, ampliando a competitividade da marca e sua capacidade de atender à crescente demanda do setor.

Nordeste

Nesse contexto, o Nordeste se destaca como uma região-chave para os negócios da companhia, com expressiva participação nos resultados da marca. Em 2026, Pernambuco registrou mais de 37 mil emplacamentos, ocupando a segunda posição no ranking regional. A região também abriga operações estratégicas da Honda, como um dos Centros de Treinamento localizado no Recife, responsável pela capacitação de equipes de vendas e pós-vendas das concessionárias, além do Centro Educacional de Trânsito Honda, que reforça o compromisso da empresa com a segurança por meio de treinamentos e ações educativas voltadas à pilotagem segura.

Marco histórico

Em 2026, a Honda celebra um marco histórico: 50 anos de produção de motocicletas no Brasil. Desde a inauguração da fábrica de Manaus, em 1976, a unidade tornou-se referência global em tecnologia, inovação, eficiência produtiva e responsabilidade ambiental, sendo atualmente a mais verticalizada do grupo Honda no mundo. A operação reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento econômico e social do País e com a evolução constante da mobilidade.

Símbolo dessa trajetória, a Honda CG também completa 50 anos como um dos modelos mais icônicos do Brasil. Reconhecida por sua resistência, economia e versatilidade, a motocicleta é a mais vendida de todos os tempos no País, acompanhando diferentes gerações e desempenhando um papel central na vida e na mobilidade de milhões de brasileiros.



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