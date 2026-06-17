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Saúde HOPE: tecnologia, excelência e empatia no atendimento dos pernambucanos há 73 anos A trajetória de excelência foi reconhecida com a conquista do primeiro lugar na categoria Hospital e Clínica de Olhos do prêmio Marcas que Eu Gosto 2026

Em 1953, o Hospital de Olhos de Pernambuco (HOPE) nasceu com a missão de oferecer serviços especializados de tratamento das doenças da visão à população do Recife. Mais de 70 anos depois, a instituição se consolidou como uma das principais referências em saúde ocular no estado, reunindo uma equipe altamente qualificada, formada por mais de cem especialistas nas áreas de oftalmo e otorrino, além de contar com acreditação internacional.

A trajetória de excelência foi reconhecida com a conquista do primeiro lugar na categoria Hospital e Clínica de Olhos do prêmio Marcas que Eu Gosto 2026. Para o oftalmologista Vasco Bravo Filho, o reconhecimento reforça a credibilidade construída ao longo dos anos e valoriza o compromisso diário da equipe.

“O prêmio também é importante porque nos permite perceber que todo o esforço realizado ao longo dos anos tem sido reconhecido pelos pacientes”, destaca o médico. “Não é à toa que o HOPE acumula mais de 70 anos de tradição, atendendo uma parcela significativa da população pernambucana com dedicação, qualidade e compromisso”.

Segundo Bravo Filho, após sete décadas de atuação, o HOPE segue fiel no propósito de oferecer o melhor atendimento para os pernambucanos. Para isso, investe continuamente em tecnologia, infraestrutura, qualificação profissional e certificações internacionais. O resultado é um serviço cada vez mais seguro, eficiente e humanizado.

“A inovação tecnológica sempre esteve na essência do HOPE. O hospital investe no que existe de mais moderno no mundo, tanto em equipamentos cirúrgicos quanto em aparelhos de diagnóstico, estrutura de atendimento e tecnologia para os consultórios”, destaca o oftalmologista.

Com tratamentos alinhados aos mais avançados padrões internacionais, a instituição mantém o compromisso com a modernização e a busca pela excelência, fatores que consolidam a instituição como referência no segmento.

Empatia

Em um cenário de avanços tecnológicos constantes e de crescente presença da inteligência artificial na medicina, Vasco Bravo Filho acredita que preservar a empatia no atendimento é um dos grandes desafios da atualidade. No HOPE, no entanto, o cuidado humanizado segue como um valor indispensável.

“Acreditamos que a relação entre médico e paciente jamais pode perder o aspecto humano. O olhar atento, o acolhimento e o cuidado fazem toda a diferença, principalmente em momentos delicados. A empatia se torna ainda mais importante em um mundo tão tecnológico”, afirma Bravo Filho.

Por compreender que a excelência médica também está na forma como os pacientes são acolhidos, o HOPE busca unir tecnologia de ponta a um atendimento próximo, humanizado e centrado nas pessoas.

“Acreditamos que a relação entre médico e paciente jamais pode perder o aspecto humano."

Vasco Bravo Filho

Médico Oftalmologista

Diretor médico do HOPE



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