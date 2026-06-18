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MQEG 2026 Marcas Que Eu Gosto: confiança, experiência e conexão definem o consumo A 23ª edição da premiação reúne marcas mais lembradas do Recife e evidencia mudanças no comportamento do consumidor na era digital

Fidelizar o consumidor contemporâneo exige mais do que boas ofertas. Em um contexto de forte presença das redes sociais e do uso constante de dispositivos móveis, as marcas precisam unir inovação, tecnologia e uma abordagem mais humanizada. A confiança se consolida como um dos principais pilares dessa relação, em um cenário em que o público busca não só preço e praticidade, mas também propósito, bem-estar e conexão real com as empresas.

Para identificar quais marcas conseguiram conquistar espaço na memória e no coração da população recifense, a 23ª edição do prêmio “Marcas Que Eu Gosto” revela os destaques da pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) em parceria com a Folha de Pernambuco.

Com o tema “Preferência que se conquista”, a cerimônia de premiação será realizada hoje, às 18h, na Di Branco Recepções, no Bairro do Recife.



O evento reúne representantes das marcas mais lembradas e queridas pelos consumidores, celebrando empresas que mantêm sua relevância e afeto junto ao público ao longo do tempo, tornando-se parte da rotina, da confiança e até das tradições familiares de diferentes gerações.



A Folha de Pernambuco também preparou uma revista especial, que passa a circular a partir de hoje nas versões impressa e digital.



Levantamento

A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2026 e ouviu 600 moradores do Recife, com idade a partir de 16 anos, pertencentes a todas as classes socioeconômicas. Ao todo, foram avaliadas 50 categorias, sendo 47 relacionadas a marcas e três especiais: Entidade Filantrópica, Marca que Representa o Estado de Pernambuco e Marca que Faz a Diferença.



“É uma pesquisa face a face. Fizemos algumas entrevistas também em ponto de fluxo, porque existem alguns segmentos da população que são mais difíceis de abordar em domicílio. É um levantamento que tem um tempo de campo em torno de 15 dias, porque o questionário é longo. Codificamos e agregamos essas respostas e fazemos toda a sistematização de dados”, disse a diretora-executiva do Ipespe, Marcela Montenegro.

Consumidor mais conectado

Para a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, a premiação acompanha as transformações do comportamento de consumo e reconhece as marcas que conseguem construir vínculos autênticos com seus clientes.

“Promover este prêmio é de extrema importância, pois nos permite reconhecer e dar visibilidade às marcas com as quais o público recifense se conecta e cultiva uma relação afetiva. Isso demonstra que, para o consumidor contemporâneo, a jornada vai muito além do produto em si. A experiência exige conceito, propósito e, acima de tudo, confiança”, destacou.

Segundo ela, a dinâmica do mercado mudou significativamente nos últimos anos e hoje fatores como bem-estar, identificação e conexão genuína passaram a ter peso semelhante ao preço e à conveniência. “Em um cenário de uso intensivo de celulares e redes sociais, a confiança tornou-se um dos principais ativos na construção do relacionamento com os clientes”, afirmou.

Mariana ressaltou ainda que a relevância da premiação está diretamente ligada à capacidade de acompanhar a evolução da comunicação e do comportamento dos consumidores.

“O consumidor tornou-se parte ativa da construção da imagem das empresas, compartilhando experiências e influenciando outras pessoas. Hoje, transparência, coerência e humanização são atributos indispensáveis para as marcas”, observou.

Inovação e conexão

O diretor-executivo da Folha, Paulo Pugliesi, destacou que o Marcas Que Eu Gosto tem como propósito reconhecer empresas e agências que conseguem construir conexões efetivas com os consumidores.

“A Folha de Pernambuco busca identificar e premiar aqueles que realmente estão na ponta da relação com o cliente. São empresas que desenvolvem produtos, investem em inovação e procuram atender não apenas às necessidades dos consumidores, mas também às suas aspirações e ao vínculo afetivo criado com as marcas”, afirmou.

Pugliesi completou ainda que a premiação acompanha as mudanças do mercado ao longo dos anos. “Com isso, também nos aproximamos da população que consome efetivamente os produtos e serviços dessas empresas.”

Para o diretor operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, a credibilidade construída pela parceria entre a Folha de Pernambuco e o Ipespe é um dos pilares que sustentam a relevância da premiação. Segundo ele, o reconhecimento conquistado pelas marcas vencedoras vai além dos indicadores de mercado e alcança uma dimensão afetiva junto aos consumidores.

“O pernambucano tem uma relação especial com as marcas que fazem parte da sua história. Estar presente no coração e na mente dos recifenses não é pouco. É uma conquista significativa e motivo de orgulho para todas as empresas homenageadas”, concluiu.



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