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Alimentos Minhoto: confiança e compromisso com as famílias A marca pernambucana, pertencente ao Grupo Raymundo da Fonte, está presente há décadas nas receitas, nos encontros e na rotina das famílias brasileiras

Tradição, credibilidade e conexão emocional com os consumidores. Esses são os valores que garantiram a Minhoto, por mais um ano, no primeiro lugar na categoria Vinagre do prêmio Marcas que Eu Gosto 2026. A marca pernambucana, pertencente ao Grupo Raymundo da Fonte, está presente há décadas nas receitas, nos encontros e na rotina das famílias brasileiras.

Um dos principais pontos de conexão da marca com o público é o compromisso da Minhoto em permanecer próxima da cultura nordestina, das tradições gastronômicas da região e das experiências afetivas vividas dentro dos lares. Segundo a gerente de Marketing e Trade das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte, Renata Carvalho, receber novamente o reconhecimento do público pernambucano é motivo de orgulho para a empresa.

“Essa conquista reforça a conexão afetiva que a marca construiu ao longo de décadas com as famílias. Mais do que um prêmio, é a confirmação de uma relação baseada em confiança, tradição, qualidade e presença no dia a dia dos consumidores”, afirma.

Para fortalecer esse relacionamento, a Minhoto vem ampliando sua comunicação e investindo em ações regionais, projetos educativos, receitas acessíveis, presença digital e iniciativas que valorizam uma conexão verdadeira com o público. Tudo isso sem abrir mão da tradição construída ao longo da história do Grupo Raymundo da Fonte, que celebra 80 anos em 2026 olhando para a inovação, mas mantendo sua essência.

Objetivos

De acordo com Renata Carvalho, o principal objetivo da Minhoto é continuar oferecendo produtos de qualidade que façam parte da rotina e da memória afetiva dos brasileiros. A proposta é fortalecer, cada vez mais, a relação de confiança construída com os consumidores ao longo de gerações.

“A marca busca inovar continuamente, acompanhando as transformações do mercado e dos hábitos de consumo, sem perder sua essência de proximidade, cuidado e tradição”, comenta a gerente de Marketing e Trade. Além disso, a Minhoto também reforça seu compromisso social por meio de iniciativas voltadas para educação, valorização da cultura regional e desenvolvimento sustentável.

A empresa projeta um futuro de expansão e inovação, com a ampliação do portfólio, investimentos em novas experiências, comunicação digital e ações regionais. O momento também é de celebração pelos 80 anos do Grupo Raymundo da Fonte.

“A expectativa é seguir crescendo de forma sustentável, acompanhando as mudanças do mercado e permanecendo como uma marca presente na vida, na cultura e nas mesas das famílias brasileiras”, finaliza Renata Carvalho.

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