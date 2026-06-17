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Construtoras Moura Dubeux: criando legados para as cidades há mais de quatro décadas Após 43 anos, segue ampliando sua atuação e contribuindo para a transformação urbana, seja pela valorização de áreas, recuperação de edifícios históricos ou desenvolvimento de novos polos imobiliários

Com mais de quatro décadas de atuação, a Moura Dubeux, empresa do grupo MDNE, mantém o ritmo de investimentos no Recife e em outros estados do Nordeste, consolidando sua reputação e credibilidade com os clientes nordestinos. Por isso, em 2026, a empresa foi eleita novamente pelos pernambucanos em primeiro lugar na categoria Construtoras do prêmio Marcas Que Eu Gosto.

Fundada em 1983 pelos irmãos Aluísio, Gustavo e Marcos José Moura Dubeux, a empresa nasceu com o objetivo de oferecer residenciais de qualidade. Após 43 anos, segue ampliando sua atuação e contribuindo para a transformação urbana, seja pela valorização de áreas, recuperação de edifícios históricos ou desenvolvimento de novos polos imobiliários.

“Para a Moura Dubeux, a premiação é o reflexo de uma história construída ao longo de mais de quatro décadas com muita dedicação ao cliente, à cidade e a fazer sempre o melhor. Quando olhamos para esse reconhecimento, vemos o resultado de cada entrega, de cada detalhe que priorizamos, de cada relacionamento que cultivamos. É combustível para continuarmos evoluindo”, destaca Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX do grupo MDNE.

A diretora acredita que o reconhecimento é a consequência de uma soma de fatores acumulados de forma consistente, principalmente porque a construtora segue crescendo de uma maneira visível. Mas além disso, a marca é rigorosa com a qualidade e relevância das suas entregas, com empreendimentos que fazem sentido para a cidade e para a vida das pessoas.

Futuro

Para os próximos anos, o planejamento da Moura Dubeux é claro: a construtora quer ser reconhecida nacionalmente pelo que está realizando regionalmente. No entanto, mais do que a expressão geográfica, o foco é entregar o melhor produto com a melhor experiência.

“Tem algo que nos move muito profundamente: seguir crescendo junto com o Nordeste, criando legado para a região. Queremos que daqui a 30 anos as pessoas olhem para determinados endereços e digam ‘foi a Moura Dubeux que transformou isso aqui’”, projeta Eduarda.

Segundo a diretora, a empresa tem uma agenda intensa de lançamentos para o Recife nos próximos anos. Entre os mais recentes está o Infinity Recife, retrofit do antigo Hotel Recife Palace, na orla de Boa Viagem. Outro destaque é o Novo Cais, complexo que reúne um portfólio diversificado voltado a diferentes perfis de público, com empreendimentos residenciais, corporativos e de investimento, como o Lucena Plaza, o Cais Avenida, o Beach Class Novo Cais e o Moura Dubeux Corporate.

“Acreditamos que as melhores empresas são aquelas que deixam o mundo melhor do que encontraram. O Nordeste está em um momento extraordinário e a Moura Dubeux quer ser protagonista dessa história”, finaliza.



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