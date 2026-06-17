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Varejo Nagem: mais perto do cliente a cada dia Segundo a empresa, além da credibilidade e tradição, o reconhecimento também é resultado da parceria com fornecedores de primeira linha e do investimento constante na capacitação das equipes

Fundada em 1990, a Nagem iniciou sua trajetória com foco em suprimentos e, ao longo dos anos, ampliou seu portfólio para os segmentos de informática, peças e eletrodomésticos, consolidando-se como referência no varejo de tecnologia no Nordeste. Em 2026, a marca conquistou pela 22ª vez o 1º lugar no segmento Loja de Informática, do Marcas Que Eu Gosto.

Para a empresa, a premiação representa a validação de um trabalho construído há mais de três décadas junto aos clientes. “É sempre um orgulho ser reconhecido pelo consumidor. Nesses 36 anos, construímos tradição e credibilidade. Então, quando alguém diz ‘eu gosto dessa marca’, existe um vínculo muito forte”, diz o fundador e CEO da Nagem, Halim Nagem Neto.

Segundo a empresa, além da credibilidade e tradição, o reconhecimento também é resultado da parceria com fornecedores de primeira linha e do investimento constante na capacitação das equipes. O atendimento personalizado é um dos principais diferenciais da Nagem, que acompanha diferentes gerações de consumidores, e garante clientes fiéis à marca.

Transformações

Outro destaque é a capacidade de adaptação da empresa diante das transformações do mercado. A Nagem entende que o comportamento do consumidor mudou, especialmente após a pandemia, acelerando a integração entre os canais físicos e digitais.

Atualmente, a varejista aposta em uma estratégia omnichannel, permitindo que o cliente escolha como deseja comprar: pelo aplicativo, site, telefone, WhatsApp, Instagram ou presencialmente.

“A loja on-line precisa ter o mesmo atendimento da loja física. O on-line cresceu muito para a gente, mas continuamos trabalhando para garantir acessibilidade e proximidade com o consumidor em todos os canais”, destaca Halim.

A empresa também vem reformulando seu modelo de expansão e passou a investir em lojas de rua, priorizando praticidade e acessibilidade para os clientes. Hoje, a marca conta com unidades nesse formato em Recife e Aracaju, e estuda ampliar o modelo para polos regionais, como Caruaru, Garanhuns e Petrolina.

Para os próximos anos, a Nagem pretende seguir investindo na credibilidade da marca, na ampliação dos canais de atendimento e na qualificação das equipes. “Queremos continuar sendo uma empresa reconhecida pela credibilidade e pela acessibilidade. O importante é o cliente se sentir confortável e próximo da marca”, conclui o CEO.

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