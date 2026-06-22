Natto: qualidade conectada ao consumidor

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Trajetória construída ouvindo o consumidor e entendendo o mercado em que atua. Este é um dos ‘segredos’ da Natto, por mais um ano eleita a marca de frangos preferida do público na edição 2026 do Marcas Que Eu Gosto. Pernambucana do Agreste do estado, são mais de duas décadas de dedicação e investimento, inclusive em pesquisas que analisam o comportamento do consumo.

“Mais do que alcançar pessoas, buscamos criar conexão, confiança e presença verdadeira no dia a dia dos consumidores. Esse olhar atento para as mudanças do mercado, aliado ao compromisso com qualidade, sabor e inovação, torna nosso trabalho mais consistente e fortalece a relação da marca com o público”, enaltece Marina Lemos, gerente de Marketing e Trade da Natto.

Ainda sobre a proximidade com o público, Marina pontua que a marca segue permanentemente monitorando o mercado, haja vista a importância de “conhecer hábitos e experiências” e, dessa forma, “oferecer soluções práticas e modernas, além de estabelecer elos mais resistentes com nosso cliente”.

Mas, para além da preocupação em chegar até o consumidor, a Natto se volta para uma essência que perfaz seus produtos desde sempre: qualidade, sabor, confiança e praticidade para o dia a dia do público que os consome. “E, mesmo diante de um mercado em constante transformação, mantemos esse propósito muito claro em todas as nossas decisões”, enaltece a gerente.

Presença

Com investimento nos setores de marketing e construção de marca, a Natto atua de forma estratégica na comunicação, seja nos pontos de venda ou em ações de aproximação com o consumidor. De DNA nordestino, com as primeiras granjas concebidas em Garanhuns, a marca tem distribuição em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Há unidades físicas no Recife, Itapissuma, Pesqueira, Belo Jardim, Garanhuns, Agrestina, Angelim e Brejão mantêm lojas. No Maranhão, há unidade em Balsas.

Marina Lemos destaca, ainda, que a Natto “deixou de ser uma empresa só de frango”, atuando como uma indústria de alimentos com mais de 200 SKUs, com portfólio que passa por proteínas e embutidos de frango, além de vegetais e pescados.

“Recentemente lançamos os ovos de galinha, com a submarca UOVO Natto e acabamos de apresentar ao mercado mais uma novidade: uma linha de empanados, com destaque para o produto Natitos”, conta a gerente de Marketing, que prevê para os próximos anos seguir com o foco em atitudes. “Nós acreditamos que podemos fazer sempre mais e melhor. Somos uma empresa em contínuo processo de crescimento e desenvolvimento. Queremos não só atender bem nossos consumidores, mas sempre superar suas expectativas”, completa Marina.



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