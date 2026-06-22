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Marcas Que Eu Gosto 2026 Óticas Diniz: Qualidade com atendimento de coração Assim são as Óticas Diniz, a predileta do público que a elegeu mais uma vez campeã na edição 2026 da Revista Marcas Que Eu Gosto, no segmento Óticas

Das terras maranhenses nos anos de 1990, quando foi concebida, para se tornar uma rede brasileira e cair no gosto do consumidor. Assim são as Óticas Diniz, a predileta do público que a elegeu mais uma vez campeã na edição 2026 da Revista Marcas Que Eu Gosto, no segmento Óticas. Um reconhecimento pautado pela confiança de quem se utiliza dos produtos da marca nascida no Nordeste e com diversas unidades de lojas físicas espalhadas País afora, resguardadas pela essência prestativa de cuidar das pessoas.

“Ao longo dos anos, conseguimos crescer mantendo nossa natureza, sem perder a conexão com os clientes e com as diferentes realidades de cada praça onde atuamos”, ressalta Jacqueline Braga, diretora da Praça Recife das Óticas Diniz.

Atenta às necessidades de quem entra em suas unidades buscando muito mais do que preço, a marca trabalha com os pilares da confiança, transparência, atendimento e qualidade, “e uma experiência positiva dentro da loja”, enaltece Jacqueline.

Com portfólio tomado por variedade de produtos e marcas reconhecidas, a Diniz oferece, além de tudo, condições acessíveis, atendimento consultivo e especializado. “Uma combinação que faz diferença em um mercado cada vez mais competitivo”, frisa a diretora.

Atendimento

Desde os primeiros anos de fundação, de acordo com Jacqueline Braga, o que nunca mudou foi o compromisso das Óticas Diniz com as pessoas e o atendimento de coração. “Acreditamos que vender óculos vai muito além do produto: é sobre autoestima, saúde visual e qualidade de vida. A marca cresceu mantendo valores como ética, transparência e respeito ao cliente. Evoluímos em tecnologia, gestão e operação, mas sem perder a essência acolhedora que faz parte da nossa história”, reforça ela.

Detentora de marcas próprias junto a outras de grifes nacionais e internacionais, as Óticas Diniz têm feedback de quem utiliza dos serviços das lojas. “O retorno que recebemos é justamente sobre confiança e reputação de marca. Muitas vezes, atendemos diferentes gerações da mesma família, criando uma relação que vai além da compra”, conta Jacqueline.

Para os próximos anos, a marca deseja seguir em evolução, atenta ao comportamento do consumidor. “O objetivo é continuar fortalecendo a presença na região, ampliando oportunidades, investindo em atendimento, tecnologia, mix de produtos e economia para o bolso do cliente”, comenta a diretora da Praça Recife, que cita a recente unidade da Zona Norte da capital pernambucana, no Shopping Plaza. “Uma abertura que aconteceu a partir de uma demanda e desejo do próprio público dos arredores”, conclui.



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