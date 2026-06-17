Paulo Miranda: confiança, credibilidade e presença

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Pela 23ª vez consecutiva, a Paulo Miranda conquista a premiação de imobiliária mais lembrada entre os pernambucanos na pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2026. Com mais de 50 anos de atuação no mercado, a empresa segue acompanhando de perto as tendências mais recentes do ramo, mas sem perder de vista suas raízes.



Em uma atuação que acompanhou gerações, a empresa sempre observou atentamente as mudanças de comportamento do consumidor e do próprio mercado imobiliário, construindo uma relação de confiança com os clientes.



“Recebemos esse reconhecimento com muito orgulho e, principalmente, com senso de responsabilidade. Ser lembrada pelos pernambucanos por tantos anos consecutivos mostra que construímos uma relação baseada em confiança, credibilidade e presença constante na vida das pessoas”, destaca a diretora da imobiliária Renata Miranda.



Como grande diferencial para seguir se destacando ao longo dos anos, a Paulo Miranda entrega um sistema full service, onde todas as etapas do projeto, desde o planejamento estratégico e operacional até a execução e entrega, são realizadas, além de oferecer soluções em todos os segmentos do mercado.



“Lançamentos, imóveis prontos, seminovos, locação, administração de bens, loteamentos urbanos, litorâneos e de campo, aberto e fechado, além dos imóveis de alto padrão, com profissionais especializados por área e nichos de mercado. Isso permite que o cliente encontre, em um só lugar, suporte completo para diferentes momentos da vida e diferentes perfis de investimento”, diz Renata Miranda, sobre toda a carta de serviços da Imobiliária.



"O cliente encontra uma equipe preparada para orientar cada etapa da jornada imobiliária", ressalta Renata Miranda - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco



Ampliando sua área de atuação, a imobiliária segue fortalecendo e marcando sua presença regional no Nordeste, principalmente em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas intensificado a atuação em loteamentos urbanos e litorâneos. Além de acompanhar uma demanda crescente por imóveis voltados para investimento, segunda moradia e qualidade de vida no litoral pernambuco/alagoano, sem deixar de consolidar a sua atuação no Recife com imóveis residenciais e comerciais, para compra, venda e locação, assim como o grande leque de empreendimentos inseridos no programa MCMV em toda a região metropolitana.



A Paulo Miranda também tem fortalecido eventos prórpios que já se consolidaram no calendário do mercado imobiliário, como o Summer Beach, que está na sua 4 edição, voltado para imóveis de praia e oportunidades no litoral nordestino.

Desenvolvimento

Olhando para o desenvolvimento interno da empresa, a imobiliária mantém um olhar contínuo de capacitação para seus servidores, investindo em programas internos, mentorias, treinamentos e capacitação profissional para seus corretores e gestores.

“Isso se reflete diretamente no atendimento e na experiência oferecida ao cliente, que encontra uma equipe preparada para orientar cada etapa da jornada imobiliária”, afirma.



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