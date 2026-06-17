Pesquisa: o olhar do consumidor e a dinâmica do mercado

A- A+

As tendências contemporâneas, como a inteligência artificial e a expansão do ambiente digital, modificaram a maneira como os consumidores pesquisam e se relacionam com as marcas. Com esse cenário, conquistar a preferência e a fidelidade do público exige das empresas um nível ainda maior de esforço e estratégia.



Diante dessas transformações, para identificar quais marcas estão no coração da população recifense, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), em parceria com a Folha de Pernambuco, realiza a 23ª edição do Marcas Que Eu Gosto.



“A pesquisa é um levantamento de informações sobre o mercado, considerando tanto o posicionamento das marcas quanto o grau de influência que o trabalho das agências de comunicação exerce sobre esse posicionamento”, afirma a diretora-executiva do Ipespe, Marcela Montenegro.



Além do levantamento, é realizada uma premiação para homenagear as marcas e as agências que se destacaram esse ano.



“A premiação acompanha a dinâmica do mercado. Observamos as marcas que melhoraram de posição de um ano para o outro e essas alterações são normais a partir de uma série de fatores, como mudanças na economia, novos concorrentes e comunicação e posicionamento das marcas”, explica Marcela.



Na 23ª edição, a pesquisa reforça seu caráter histórico ao permitir uma análise longitudinal do cenário mercadológico.



“Este ano, por exemplo, observamos que, das 50 categorias pesquisadas, 41 mantiveram as mesmas marcas nas primeiras colocações em todas as edições. Em nove, houve troca entre primeiro e segundo lugar. Além disso, 15 marcas seguiram líderes ao longo das 23 edições. Esse histórico é importante e valioso para as marcas consolidadas nessas primeiras posições”, destaca a diretora-executiva.

Levantamento

A pesquisa, realizada em fevereiro de 2026, contou com 600 entrevistados do Recife de todas as classes socioeconômicas e com idades a partir de 16 anos. Dentre as 50 categorias pesquisadas, 47 são de marcas e três são especiais, que incluem Entidades Filantrópicas, Marca Que Representa o Estado de Pernambuco e Marca Que Faz a Diferença.



“É uma pesquisa face a face. Fizemos algumas entrevistas também em ponto de fluxo, porque existem alguns segmentos da população que são mais difíceis de abordar em domicílio. É um levantamento que tem um tempo de campo em torno de 15 dias, porque o questionário é longo. Depois temos um processo de codificação das perguntas, porque são perguntas espontâneas. Codificamos e agregamos essas respostas e fazemos toda a sistematização de dados”, diz a diretora.

A pesquisa realizada pelo Ipespe contou com 600 entrevistados no Recife. Foto: Divulgação

Tendências

Para acompanhar as tendências de mercado, o estudo incorpora, a cada ano, algum setor em evidência. Em 2026, o segmento escolhido foi o de academias, devido à crescente busca da população por saúde e bem-estar. A definição das categorias é feita pela Folha de Pernambuco e pelo Ipespe.



“Um outro momento em que trouxemos uma categoria nova foi no boom das bets, das apostas esportivas. Por isso,incorporamos essa categoria lá atrás ao Marcas. Esse é só um exemplo das mudanças de inserção ou de exclusão a partir dos hábitos de consumo”, destaca.



Marcela Montenegro explica, também, que a relação da população com as marcas muda conforme os diferentes cenários. “Você escolhe a marca pela qualidade, tradição, preço, ou porque já está acostumado a usar? Em algumas situações, o preço pode contar mais do que a qualidade. Para algumas categorias, o preço tem mais peso do que em outras”, analisa.



Ela ressalta que a busca por informações sobre marcas nas mídias digitais ajuda os consumidores a definir escolhas, comparar opções e tomar decisões. “Hoje, no mundo digital e da inteligência artificial, temos recursos que passam a fazer parte do repertório do consumidor para se manter informado, conhecer melhor, tirar dúvidas e fazer pesquisas sobre as marcas que os consumidores vão escolher”, afirma.

Veja também