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Varejo Pharmapele: em sintonia com os consumidores desde 1987 Além da personalização, a marca acredita que a preferência é resultado de uma combinação de outros fatores que já fazem parte do seu DNA: qualidade, inovação e cuidado humano

Em 1987, a Pharmapele nasceu em Pernambuco com a missão de provar que saúde, bem-estar e beleza não devem seguir padrões, mas ser tratados de forma personalizada e com excelência. Quase quatro décadas depois, o reconhecimento do público pernambucano, que colocou a marca em 1º lugar na categoria Farmácia de Manipulação do prêmio Marcas que Eu Gosto 2026, pelo terceiro ano consecutivo, confirma que o propósito da marca continua presente na vida dos consumidores.

Para a diretora de Marketing da Pharmapele, Mariana Saldanha, o reconhecimento tem um significado especial por ser uma escolha direta dos clientes. “Mais do que um prêmio, enxergamos essa conquista como reflexo de um trabalho diário feito com muita responsabilidade, inovação e proximidade. Em um mercado onde a personalização faz toda a diferença, sermos lembrados e escolhidos pelo público reforça que estamos no caminho certo”, afirma.

Além da personalização, a marca acredita que a preferência é resultado de uma combinação de outros fatores que já fazem parte do seu DNA: qualidade, inovação e cuidado humano. Atualmente, a farmácia une tradição farmacêutica e tecnologia por meio de processos rigorosos de qualidade, suporte farmacêutico especializado e um portfólio robusto de soluções voltadas para saúde, beleza e bem-estar.

Para garantir essa união, a empresa investe continuamente em novas formas farmacêuticas e em soluções que facilitam a adesão aos tratamentos, tornando o cuidado mais prático e confortável para cada paciente. O movimento de expansão também marca a trajetória da rede, que já soma 160 lojas em todo o Brasil.

De olho no futuro, a marca projeta ampliar ainda mais seu reconhecimento, não apenas pela qualidade dos produtos, mas principalmente pela relação de confiança ao longo de quase 40 anos. “O nosso maior objetivo é continuar evoluindo junto com o consumidor, oferecendo soluções cada vez mais modernas, eficazes e humanas”, destaca Mariana Saldanha.

Cuidados

Segundo Mariana Saldanha, o principal diferencial da Pharmapele está no ecossistema de cuidados desenvolvido ao redor da marca, responsável por fortalecer a conexão e a preferência do público.

“Somos a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil e temos quase 40 anos de história construídos com investimentos constantes em tecnologia, qualidade e capacitação. Também mantemos um olhar atento para a inovação, trazendo ativos modernos e um portfólio que vai além da manipulação tradicional”, explica.

Outro destaque é o atendimento, pautado pela especialização, acolhimento e cuidado em cada etapa da experiência do cliente. “Tudo isso só é possível graças ao trabalho de uma equipe apaixonada pelo que faz e à confiança dos nossos clientes, prescritores e franqueados em todo o Brasil”, finaliza a gerente.

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