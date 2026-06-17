Pitú: inovar sem perder a essência

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Com capacidade de trazer propostas diferentes ao mercado, mas sem perder a essência e o DNA da marca, a Pitú lança produtos que acompanham as mudanças de hábito dos consumidores. Alinhada com o desejo dos pernambucanos, a empresa venceu no segmento Aguardente, na categoria Bebidas, no Prêmio Marcas Que Eu Gosto.



"Temos como premissa manter as nossas tradições e raízes nos produtos", afirma a gerente de Marketing da Pitú, Maria Eduarda Ferrer. Na premiação, a Pitú também foi escolhida pelos recifenses como a Marca Que Representa o Estado de Pernambuco.



Este ano, a empresa lançou uma linha de batidas prontas e cremosas nos sabores coco, maracujá e morango. Inicialmente, os produtos foram distribuídos em Pernambuco, Sergipe, Alagoas e na Bahia. A marca ampliou a distribuição para todo o território nacional a partir de abril.



"A batidinha é um coquetel pronto para beber super cremoso em caixinha. Não há produto similar hoje no mercado. Nesse caso, quisemos trazer a inovação também na embalagem. Assim como no início dos anos 1990 fomos pioneiros ao lançar cachaça em lata, algo impensável para a época, quisemos surpreender os consumidores ao apresentar um produto Pitú em embalagem tetra pak", explica Maria Eduarda.



Em 2025, a marca havia lançado uma linha de produtos saborizados: Pitú Mel e Limão, Pitú Caju e Pitú Banana. Segundo a gerente, os novos itens tiveram uma ótima aceitação do público.



"O nosso grande guia é o desejo do consumidor. Temos o sabor e a qualidade dos produtos como prioridades em todos os lançamentos."

Em 2025, a empresa fez sucesso com produtos saborizados. Foto: Divulgação

Mudança

De acordo com Maria Eduarda, existe uma mudança no hábito de consumo das bebidas alcoólicas, o que influenciou nos últimos lançamentos.



"Todos os produtos têm graduação alcoólica mais baixa do que a cachaça tradicional, trazendo para o nosso portfólio produtos mais doces e suaves, que atendam um outro perfil de consumidor", diz.



Com foco em evolução contínua e expansão de mercado, a Pitú aponta os próximos passos da empresa. "Seguiremos nos modernizando, garantindo que nosso portfólio conte com produtos que atendam diferentes perfis de consumidor e expandindo nossa presença ao redor do Brasil", pontua a gerente.

Inovação

Fundada em 1938 por Joel Cândido Carneiro, Severino Ferrer de Moraes e José Ferrer de Moraes, a Engarrafamento Pitú consolidou-se como uma referência nacional no segmento de cachaça. Com 88 anos de história, a empresa tornou-se a segunda cachaça mais consumida do país.



"Temos orgulho da nossa capacidade de inovar, sem perder de vista a base e o que nos trouxe até aqui. Ao longo dos nossos 88 anos de história, construímos uma marca sólida e um produto que é reconhecido por sua qualidade dentro e fora do país", frisa Maria Eduarda.

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