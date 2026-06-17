Pitú, um jeito pernambucano de ser

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Referência quando o assunto é cachaça, a Pitú segue escrevendo sua história entrelaçada com a cultura e a identidade de Pernambuco. Fundada em 1938, a Engarrafamento Pitú soma hoje 88 anos de trajetória, consolidando-se não apenas como uma das maiores indústrias de cachaça do Brasil, mas como uma marca que representa o jeito de ser pernambucano.



Primeiro lugar na categoria Marca Que Representa o Estado de Pernambuco na premiação Marcas Que Eu Gosto, a empresa construiu uma relação afetiva que ultrapassa gerações. Os produtos fazem parte de histórias familiares, celebrações e de grandes eventos populares do estado, como o Carnaval e o São João. A marca também venceu no segmento Aguardente, na categoria Bebidas.



“Existe entre os pernambucanos um sentimento de identificação e orgulho por compartilhar a mesma origem da Pitú — uma marca que, para muitos, é literalmente a cara de Pernambuco”, destaca a gerente de Marketing da Pitú, Maria Eduarda Ferrer.



Segundo a gerente, a empresa mantém uma escuta ativa e um relacionamento próximo com o público, entendendo o comportamento do consumidor e participando das experiências do dia a dia. “A proximidade vem da presença constante nos momentos de celebração e convivência, além de uma comunicação que valoriza o contato direto com o público”, afirma.

“Existe entre os pernambucanos um sentimento de identificação e orgulho por compartilhar a mesma origem da Pitú, uma marca que, para muitos, é literalmente a cara de Pernambuco”, afirma Maria Eduarda Ferrer, gerente de Marketing da Pitú. Foto: Divulgação

Com fábrica instalada em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, a empresa está inserida nas principais manifestações culturais do estado, apoiando e participando de eventos populares. “A marca respeita e valoriza essas tradições, incorporando elementos da cultura local em suas ações e reforçando sua identidade regional”, reforça.



Comunicação

A comunicação é um dos pontos fundamentais para fortalecer o sentimento de pertencimento local. Por isso, a Pitú preserva o sotaque, a linguagem e os símbolos de Pernambuco.



“Mesmo presente em outros mercados, a marca faz questão de destacar suas origens, o que fortalece o sentimento de pertencimento e orgulho entre os pernambucanos”, diz Maria Eduarda.



A marca equilibra tradição e inovação, investindo em novos produtos, acompanhando tendências de consumo e modernizando processos, mas sem abrir mão do DNA e da qualidade. Segundo Maria Eduarda Ferrer, a empresa vem ampliando o portfólio e fortalecendo a distribuição nacional.



“O lançamento recente das batidas prontas e das versões saborizadas, inicialmente no Nordeste, já está sendo expandido para todo o Brasil. Além disso, a Pitú segue investindo em logística, inovação e estratégias de marketing para consolidar sua presença em novos mercados”, destaca.

Produção

Com produção anual de cerca de 100 milhões de litros, mantém posição de destaque: líder no Nordeste, vice-líder nacional e está entre as 20 bebidas destiladas mais produzidas do mundo. No exterior, tem forte presença na Europa, especialmente na Alemanha, além de mercados como Estados Unidos, Argentina, México e Japão.



A empresa, que está na quarta geração familiar, mantém como pilares a qualidade do produto, o investimento em tecnologia e sustentabilidade, além de estratégias de marketing que reforçam a conexão emocional com o público.



Para a gerente de Marketing, a Pitú segue como um dos maiores símbolos de Pernambuco, combinando tradição, inovação e um forte vínculo com suas origens. “Uma marca que não apenas nasceu no estado, mas que ajudou a contar e a fazer parte da história de quem vive nele”, explica.



A Pitú é uma aguardente de cana pura, transparente, de sabor marcante e teor alcoólico de 40%. Este ano, lançou uma linha de batidas prontas e cremosas nos sabores coco, maracujá e morango, com distribuição nacional.

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