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Premiação Prêmio Marcas Que Eu Gosto homenageia empresas que conquistaram confiança dos recifenses No evento, são celebradas empresas que se destacam pela conexão e confiança com o público e pela presença marcante na lembrança dos consumidores

As marcas que conquistaram espaço no cotidiano e no coração dos recifenses são homenageadas na 23ª edição do Prêmio Marcas Que Eu Gosto, realizada na noite desta quinta-feira (18), na Di Branco Recepções, no Bairro do Recife. No evento, são celebradas empresas que se destacam pela conexão e confiança com o público e pela presença marcante na lembrança dos consumidores.

Os resultados foram revelados a partir da pesquisa conduzida pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), em parceria com a Folha de Pernambuco.

Este ano, o estudo teve 50 categorias, incluindo diversos setores econômicos. Dentre elas, 47 são de marcas e três são especiais, que incluem Entidades Filantrópicas, Marca Que Representa o Estado de Pernambuco e Marca Que Faz a Diferença. A pesquisa, realizada em fevereiro, contou com 600 entrevistados do Recife de todas as classes socioeconômicas e com idades a partir de 16 anos.

A vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, afirmou que, para o jornal, o Marcas Que Eu Gosto vai muito além da entrega de um troféu, é o reconhecimento das marcas que conseguiram conquistar o afeto do consumidor.

“Por meio de uma pesquisa séria que é produzida pelo Ipespe a gente consegue extrair, além da lembrança, a conexão que as marcas têm com os seus clientes. E isso tem que ser valorizado. Hoje celebramos essa conquista e além da premiação, a gente consolida todo esse conteúdo com a revista que está disponível no portal da Folha e veiculada no jornal impresso.”

A vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Mariana também comentou sobre a importância do público entender, por meio da revista, as histórias das empresas, as estratégias e como elas estão se atualizando diante das mudanças e da dinamicidade da sociedade. “A gente presta esse serviço também ao público trazendo informação mais uma vez com a chancela da Folha de tanta qualidade e que faz a diferença na vida das pessoas.”

O diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi, destacou a relevância da premiação. “É com satisfação que estamos aqui na entrega do 23º Prêmio Marcas Que Eu Gosto, que premia todos aqueles que, sejam agências e anunciantes, trabalham para fazer do produto o coração das suas empresas.”

O diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O diretor-operacional da Folha, José Américo Lopes Góis, mencionou que a premiação é o principal evento do mercado publicitário de Pernambuco.

“É uma obrigação institucional informar ao mercado publicitário, ao anunciante, e a sociedade quais são as marcas que estão na mente e nos corações dos pernambucanos. Isso é muito relevante para nós porque fazemos esse evento com o Instituto Ipespe que é uma referência nacional. Esse é o principal evento do mercado publicitário de Pernambuco no ano.”

O diretor-operacional da Folha, José Américo Lopes Góis | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Segundo a diretora de Marketing, Eventos e Infraestrutura do Grupo EQM, Joanna Costa, é uma honra para o grupo ter um projeto longevo como o Marcas que valoriza as empresas que fazem história e fazem parte do dia a dia da sociedade.

“A marca que a gente gosta é a marca que faz parte da nossa história. É muito bom para o grupo valorizarmos e trazermos para cá os representantes dessas marcas. E que o Marcas Que Eu Gosto nunca perca o seu valor e a sua relevância dentro do mercado e especialmente para o Grupo EQM”, afirmou.

Para a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, a parceria entre o jornal e o Ipespe é de credibilidade, confiança e cuidado com a população.

“Nós refletimos nesta pesquisa a preferência dos consumidores pelas marcas e não só isso, trazemos também porque essas marcas são preferidas e conquistaram o coração dos consumidores. Mais uma vez a Folha presta um serviço para a população junto com o Ipespe, trazendo essa premiação reconhecida para as marcas que se preocupam com o consumo e com o consumidor”, salientou.

Parceria

A diretora-executiva do Ipespe, Marcela Montenegro, frisou que o prêmio se consolidou no calendário do estado como um evento que exalta as marcas e os anunciantes que estão no coração dos pernambucanos.

“O estudo traz informações muito valiosas para o mercado de como as estratégias de marketing e de comunicação estão repercutindo no posicionamento dessas marcas. Esse ranking das marcas que o recifense mais gosta representa exatamente isso: é um retorno para os anunciantes e para as agências desse trabalho que foi realizado ao longo do último ano”, disse.

Agências

O evento também contou com a presença das agências que alcançaram o maior número de clientes premiados. O CEO da Ampla, Queiroz Filho, destacou a visão que conduz o trabalho da agência.

“Para a gente, é um desafio como se estivesse começando hoje. O fato de estarmos aqui de novo é um direcionamento que mostra que estamos no caminho certo. Só que esse caminho muda muito, não é uma apostila que você lê e já está tudo escrito. E o bom disso é que estamos sempre em movimento. A gente diz que, lá na agência, somos uma agência aberta, sempre mexendo e nos movimentando para ser menos do mesmo. Essa é a nossa filosofia.”

Segundo o sócio e vice-presidente da BG9, Giovanni Di Carlli, o prêmio é a confirmação de que o trabalho e a estratégia realizados pela agência estão surtindo efeito.

“Um prêmio como esse para mim tem um valor incrível porque são os consumidores que reconhecem suas marcas do coração. São marcas não só lembradas, mas também queridas pelos entrevistados”, disse.

Filantropia

Pela quarta vez, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) conquista o primeiro lugar na categoria Entidades Filantrópicas. O HCP atende 56% dos pacientes em tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

“O Hospital de Câncer de Pernambuco se sente muito honrado, porque nós temos grandes entidades no estado, são muitos hospitais. Somente de hospitais oncológicos, que têm a possibilidade de tratar o câncer, são 13. E já é o quarto ano sendo lembrado como primeiro lugar. A gente fica muito feliz, honrado e agradecido à população de Pernambuco por estar sempre lembrando da gente”, pontuou o superintendente-geral do HCP, Sidney Neves.



















































































Evento

No evento, a Folha e o Ipespe entregaram troféus e certificados aos vencedores como forma de homenageá-los. Na abertura da premiação, a Folha reproduziu um vídeo institucional sobre o Marcas Que Eu Gosto para os convidados.

Em seguida, Mariana Costa e Marcela Montenegro deram as boas-vindas aos convidados. Após os discursos iniciais, a gerente de Marketing da Pitú, Maria Eduarda Ferrer, fez uma breve apresentação sobre como a marca tem se posicionado para alcançar o coração dos consumidores.

A Pitú venceu como Marca Que Representa o Estado de Pernambuco e no segmento Aguardente. Segundo Maria Eduarda, o prêmio é a comprovação da forte identificação entre a marca e o estado.

“A Pitú tem muito orgulho da sua origem, das suas raízes e receber o prêmio de marca que representa Pernambuco deixa a gente cheio de alegria. Nos quatro cantos do mundo onde você encontra Pitú você está encontrando um pedacinho de Pernambuco. A gente está presente em diversos países, no Brasil inteiro, mas sempre fazendo questão de levantar a bandeira de Pernambuco e o nosso DNA.”

No final do evento, o diretor-operacional da Folha, José Américo Lopes Góis, agradeceu a participação de todos e ressaltou a relevância das empresas para a sociedade.

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