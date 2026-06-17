Shopping Recife: expansão, desenvolvimento e sustentabilidade

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Contemporâneo e inovador. Assim, há mais de 45 anos vem sendo definido o Shopping Recife, local que já se tornou sinônimo de vanguarda em Pernambuco. Reconhecido como o centro de compras favorito do público para o Marcas Que Eu Gosto 2026, o mall atravessa um dos momentos mais importantes de sua longa trajetória e pretende seguir ditando a tendência varejista no estado.



O Shopping Recife segue desenvolvendo a implementação do seu Masterplan, projeto que vem sendo estruturado por etapas e que pretende ressignificar o local como um centro de experiências, convivência, serviços e bem-estar.



Em 2025, foi entregue o Parque Gourmet - primeira etapa desse novo plano diretor -, um novo polo de convivência e gastronomia do Recife, que logo nas primeiras semanas ultrapassou a marca de 140 mil visitantes.



O próximo passo inclui o Recife MedCenter, previsto para 2027. A expectativa é de grande geração de emprego e renda logo nos próximos anos. “A expectativa é que o Parque Gourmet e o Recife MedCenter gerem, em conjunto, cerca de 1.700 empregos diretos após a conclusão das obras deste último, prevista para 2027. Além do impacto econômico e da geração de renda, os empreendimentos ampliarão a oferta de serviços de saúde, bem-estar, gastronomia e atendimento especializado na cidade”, destaca a superintendente do Shopping Recife, Renata Cavalcanti.

“A expectativa é que o Parque Gourmet e o Recife MedCenter gerem, em conjunto, cerca de 1.700 empregos diretos após a conclusão das obras deste último, prevista para 2027”, diz Renata Cavalcanti. - Foto: Thiago Medeiros

Como é do DNA do centro comercial, novas possibilidades já estão sendo desenvolvidas, e o Shopping Recife segue trabalhando em expansão para continuar na lista dos maiores do Brasil. “Ao longo dos próximos anos, novas fases serão anunciadas, elevando a área construída para um total de 290 mil m2, incluindo a criação de novos espaços de lazer”, revela Renata.



Sustentabilidade

Mesmo estando no coração urbano do Recife e sempre visando o crescimento, o Shopping Recife não abre mão da prática sustentável. Uma das marcas do empreendimento é contar com áreas verdes integradas.



“Todo o desenvolvimento do Masterplan foi pensado com foco em responsabilidade ambiental e impacto positivo para a cidade. As obras seguem diretrizes ESG e incorporam soluções sustentáveis, como sistemas de captação e reaproveitamento de água pluvial, tratamento de resíduos, iluminação natural e banheiros com sistema a vácuo”, detalha Renata Cavalcanti.



Ela acredita que essa conexão das pessoas com o Shopping Recife só tende a se estreitar ainda mais. “Essa confiança reforça a conexão afetiva construída ao longo de décadas com os recifenses e confirma que seguimos relevantes, inovando sem perder nossa essência. É também um estímulo para continuar investindo em experiências, cultura, lazer, serviços e projetos que acompanhem as transformações da cidade e das pessoas”, projeta.

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