Tambaú: sempre à mesa das famílias pernambucanas

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De uma empresa familiar do Sertão do Moxotó de Pernambuco para umas das líderes do setor alimentício das regiões Norte e Nordeste, a Tambaú conquistou o primeiro lugar em Ketchup na categoria Alimentos da edição de 2026 do Marcas Que Eu Gosto, além de alcançar o segundo lugar em Extrato de Tomate, Molho de Tomate e Goiabada, provando sua presença nas casas das famílias pernambucanas.



Segundo a gerente de marketing da Tambaú, Raissa Gonçalves, receber esse reconhecimento é motivo de orgulho para a empresa e reforça que o trabalho vem dando frutos. “Temos muito orgulho dessa conquista, e temos a certeza de que estamos no caminho certo”, diz.



Com a missão de proporcionar experiências e memórias afetivas por meio dos alimentos, a Tambaú olha para suas raízes no intuito de atingir seu público alvo: o povo nordestino. Com o olhar atento para a demanda local, pesquisas de mercado e investimentos para dar continuidade à qualidade do serviço, a empresa olha o resultado disso na demanda dos seus produtos.

Investimento

Em concordância com o resultado da pesquisa, o sucesso do ketchup da Tambaú é tamanho que a empresa precisou ampliar os investimentos na tradicional fábrica em Custódia. Em um momento de pleno crescimento, a indústria anuncia aportes na ordem de R$ 60 milhões na ampliação da fábrica, o que refletirá diretamente no aumento de sua capacidade produtiva.



“Estamos investindo realmente na expansão do nosso parque fabril. Para se ter noção de quanto estamos tendo de crescimento, principalmente desse produto, o ketchup Tambaú, que é o nosso carro-chefe, de maneira prática, estamos fabricando, embalando e já colocando no transporte para distribuição”, revela Raissa Gonçalves.



A iniciativa reforça a estratégia da empresa de atender à crescente demanda do mercado e fortalecer sua presença no Norte e Nordeste. A expectativa é de que a expansão possa proporcionar um incremento de 40% no volume de produção mensal da fábrica.



A expansão contempla a construção de um galpão de 2.300 m2, que concentrará a nova unidade de produção, além de um anexo de 480m2, que sediará todo o setor administrativo industrial. Também integram o investimento a aquisição de novos equipamentos para otimização dos processos produtivos, novos veículos para reforço na logística e melhorias na área de preparação de receitas, com processos automatizados que proporcionam maior segurança alimentar.



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