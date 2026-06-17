Tintas Coral: inovação, estética e confiança

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Com a paleta de cores mais completa do mercado nacional, com todos os 2.016 tons devidamente nomeados, a Tintas Coral conserva, desde a sua fundação em 1954, os propósitos de inovação e precisão. Como resultado da consistência da marca, a Coral ficou em primeiro lugar no segmento Tintas, na categoria Construção, no prêmio Marcas Que Eu Gosto 2026.



Seguros da trajetória que empreendem há mais de sete décadas, a marca busca ir além de ofertar produtos, mas de construir uma experiência com o público, da inspiração à execução da ideia, ampliando toda a jornada da pintura. A estratégia baseada em melhoria contínua, originalidade e sustentabilidade é traduzida na confiança do consumidor.

“Estar novamente na liderança do Marcas Que Eu Gosto é um reconhecimento importante, que reforça a consistência da nossa estratégia ao combinar inovação, proximidade e um olhar constante para as necessidades do consumidor e de nossos diversos públicos”, diz a Gerente de Marketing Brasil

de tintas decorativas da AkzoNobel, Tamara de Goes.

“Estar novamente na liderança do Marcas Que Eu Gosto é um reconhecimento importante, que reforça a consistência da nossa estratégia ao combinar inovação, proximidade e um olhar constante para as necessidades do consumidor e de nossos diversos públicos”, garante a gerente de Marketing Brasil de tintas decorativas da AkzoNobel, Tamara Lacivita de Goes.

Garantia

Essa confiança é traduzida na campanha Garantia Coral, em que o consumidor poderá trocar sua tinta, caso o cliente não goste da cor, acabamento ou cobertura. A Garantia Coral é válida para produtos premium para interiores e exteriores. “Com essa campanha, queremos reforçar os atributos da Garantia Coral para que o consumidor fique tranquilo e saiba que pode ter a certeza de que o resultado final será exatamente como sonhou, encorajando-o a experimentar novas cores, tons e acabamentos”, garante Tamara.



A Coral lançou no último ano a linha Coral Granos, que reproduz a estética de pedras naturais em paredes internas e externas, além do relançamento da linha Coral Decora, com Tecnologia Ceramic, proporcionando acabamento mais liso e uniforme, maior intensidade de cor e resistência ao desbotamento.



A Tintas Coral tem raízes bem estabelecidas em Pernambuco, com uma fábrica no estado desde 1968. A empresa desenvolve importantes parcerias com o poder público, além de ser patrocinadora da mostra de arquitetura e decoração Casacor e do icônico Galo da Madrugada, símbolo cultural do estado.



Entre as diversas ações de transformação social, no centro de treinamento da fábrica do Recife, destaca-se a campanha Mulheres na Cor do Recife, iniciativa que capacitará mulheres em situação de vulnerabilidade para o mercado.



“Estamos selecionando, ao lado da Secretaria da Mulher do Recife, 20 mulheres para um curso completo, com o apoio não somente da Prefeitura, como também dos nossos parceiros Senai e Condor. Elas passarão por um profundo treinamento em pintura imobiliária e também aprenderão sobre grafite, uma novidade desta edição”, explica a gerente de marketing.



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