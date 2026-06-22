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Construção Tintas Iquine: alta performance com gestão ESG Terceira maior empresa do segmento no país e com portfólio de mais de 5.000 cores e mais de 2.000 SKUs, a marca atende da construção civil à indústria

Com capital 100% brasileiro e concebido a partir do amor pela química vindo das experiências do fundador Delino Souza nos idos anos de 1970, o sonho de empreender, aliado a esse sentimento, fez nascer o Grupo Iquine, que teve as Tintas Iquine na segunda colocação na categoria relacionada à construção, no prêmio Marcas Que Eu Gosto 2026.

Terceira maior empresa do segmento no país e com portfólio de mais de 5.000 cores e mais de 2.000 SKUs, a marca atende “da construção civil à indústria, com a robustez como resultado da expansão com as empresas Hidracor, Hipercor, Resiq e DAS”, conta o diretor Comercial e de Marketing do Grupo, Leonardo Vasconcelos.

A partir da força que traduz os valores da família do fundador e que segue na segunda geração, liderada pelos filhos, a Iquine se destaca pelo cuidado com as pessoas e comprometimento com a qualidade e inovação. “A empresa se sobressai pelas melhores práticas de responsabilidade ambiental, social e corporativa através de investimentos constantes em ferramentas modernas e tecnologias avançadas que garantem eficiência industrial e comercial.”

Iniciativas

Signatários do Pacto Global da ONU, o Grupo Iquine, do qual a Tintas Iquine faz parte, reforça a consistência da marca com projetos sociais e ambientais alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Leonardo Vasconcelos enaltece, além da entrega de produtos de alta performance e tecnologia, as iniciativas da marca para além do papel de fabricação e venda de tintas, citando, por exemplo, ações que revitalizam espaços e celebram a cultura.

“Somos grandes incentivadores de intervenções urbanas de grande escala, como o megamural em homenagem a Naná Vasconcelos e a obra ‘Meu Maracatu Pesa uma Tonelada’, no Recife. Mantemos também o apoio ao esporte com patrocínio aos clubes Sport, Náutico e Santa Cruz.

Outro pilar do Grupo é a valorização dos profissionais pelo Iquine IClub - plataforma que em 2025 impactou mais de 12 mil pintores e promoveu cerca de 30 mil treinamentos. “Essa frente social e de capacitação é alicerçada por nossa excelência técnica e investimentos constantes em Pesquisa e Desenvolvimento”, adianta o diretor. Vale lembrar que a Iquine tem certificados pelo Programa Setorial de Qualidade (PSQ) e vinculados à Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), assegurando ao consumidor produtos que seguem rigorosas normas do segmento.

Presente em todas as regiões do país, são mais de 20 mil pontos de vendas e produção anual de 220 milhões de litros de tintas em três unidades fabris - duas no Ceará e uma em Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes. Há também centros de distribuição em São Paulo e no Rio de Janeiro.



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