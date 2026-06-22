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Alimentos Turquesa: sabor, qualidade e confiança Novamente eleito na categoria Alimentos como o feijão predileto para a edição 2026 do Marcas Que Eu Gosto

São mais de três décadas na mesa das famílias, em uma relação de confiança construída junto ao consumidor, em especial o pernambucano. Novamente eleito na categoria Alimentos como o feijão predileto para a edição 2026 do Marcas Que Eu Gosto, a Turquesa, marca da Oásis Alimento, leva - inclusive a outros estados do Nordeste - a premissa de entregar, do preto ao macassar, passando pelo carioca e o de corda, dentre outros tipos de grãos, “aquilo que o consumidor realmente valoriza no dia a dia: sabor, rendimento, praticidade e qualidade”, diz Lucélia Silva, coordenadora de Inteligência de Mercado da Turquesa.

“A Turquesa investe continuamente em tecnologia, seleção criteriosa dos grãos e controle rigoroso dos processos, mas sem perder algo essencial: a proximidade com as famílias nordestinas. O consumidor percebe esse cuidado no preparo do alimento, no feijão que cozinha mais rápido, no produto que não precisa catar e no padrão que se mantém ao longo do tempo. É isso que faz a marca permanecer presente na memória e na mesa das pessoas”, discorre Lucélia.

Concebida em 1994, o propósito da marca sempre foi, ainda de acordo com a coordenadora, “oferecer ao consumidor nordestino um alimento de confiança, com padrão superior de qualidade e alto rendimento no preparo”. Um cuidado que vai além da comercialização de alimentos, para integrar a rotina das pessoas que consomem os grãos.

Símbolo

Alinhada às transformações do mercado e às novas demandas do consumidor, a marca segue em expansão de sua estrutura industrial e atuação comercial, preparando novos projetos para fortalecer sua presença no Nordeste, com o compromisso firmado de seguir olhando para o futuro, sem abrir mão das suas raízes.

A Turquesa construiu uma relação de confiança em mais de três décadas na mesa das família / Foto: Turquesa/Divulgação A Turquesa construiu uma relação de confiança em mais de três décadas na mesa das família / Foto: Turquesa/Divulgação

Embora tenha sido o feijão o primeiro produto da marca e, portanto, tratado como símbolo, passaram a integrar também o portfólio da Turquesa alimentos como arroz, farinhas, temperos, derivados de milho e leite de coco.

De DNA genuinamente pernambucano, e conhecedora dos hábitos e sabores dos consumidores locais, a Turquesa se coloca como “parte dessa cultura”.

“Isso se reflete desde o desenvolvimento dos produtos até a forma de se comunicar com o público”, destaca Lucélia Silva, complementando sobre a relação de escuta, respeito e compromisso com o consumidor.

“No caso do feijão, todo o cuidado faz diferença: grãos selecionados, cozimento mais rápido, maior rendimento e sabor marcante. Mas agradar o consumidor vai além do produto. É manter um padrão de confiança ao longo do tempo e fazer com que cada pessoa tenha segurança ao escolher a marca para a sua mesa”, conclui ela.



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