Unicap: inovação com transformação e impacto social

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Uma trajetória de mais de oito décadas e que segue fazendo a diferença na sociedade brasileira. Vivendo um importante processo de reposicionamento no mercado, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) celebra a conquista do primeiro lugar na Marcas Que Eu Gosto 2026 no segmento Educação.



O posto de instituição de ensino superior mais reconhecida pelos pernambucanos é visto pela Unicap como resultado da sua formação humanística e uma marca da atualização que a universidade vem promovendo nos últimos anos.



“O tempo muda, o contexto muda, mas a marca está forte e bem reconhecida pela sociedade, certamente porque gerou muito impacto social. Certamente, ela também precisa olhar de alguma forma para as novas demandas, para uma atualização, já que nenhuma instituição é estática, sempre estamos em transformação e mudanças”, revela o reitor da Universidade Católica, padre Carlos Fritzen.



Olhando com atenção para as demandas do presente, a Católica lança um olhar, primeiro, para dentro da instituição, para, em seguida, perceber as mudanças que são necessárias desenvolver. Para o padre Carlos, essa é uma oportunidade de mudança e de novas ofertas acadêmicas, priorizando práticas de impacto social.



"Estamos em um processo de reposicionamento da Unicap. Estamos olhando para dentro, reconhecendo e fortalecendo nossa identidade, nossos valores e nossa missão. Mas também olhando para fora.

A Unicap busca aprimoramento permanente, sintonizado com as demandas do nosso tempo, para formar profissionais preparados para competir em um mercado de trabalho cada vez mais desafiador”, diz o reitor.

Regulação

Em janeiro de 2026, foi regulamentada a lei 12.881/2013, que qualifica instituições comunitárias de ensino superior e define regras para que elas possam fazer parcerias com órgãos estatais e acessar recursos do orçamento público. A Unicap é uma das contempladas e planeja, com esses investimentos, potencializar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão.



“Em termos legais, nós temos um momento importante que é a regulação da lei 12.881/2013, que define que as universidades comunitárias sem fins lucrativos, por serem instituições de ensino superior públicas não estatais, podem acessar recursos governamentais. Isso potencializa nosso serviço de qualidade”.



Ainda preocupada em reforçar suas origens como universidade confessional, a Unicap segue sendo referência em ensino de teologia e formação de novas lideranças, contribuindo com um mundo plural e com respeito à liberdade religiosa. “Estamos preocupados em formar gente capaz de reflexão crítica, compreensão de contexto e contribuição qualificada também no âmbito religioso”, destaca o padre Carlos Fritzen.



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