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Alimentos Vitarella: orgulho pela confiança conquistada A marca foi a campeã no prêmio Marcas Que Eu Gosto 2026, nos segmentos Cream Cracker e Macarrão

Na categoria Alimentos, a Vitarella foi a campeã no prêmio Marcas Que Eu Gosto 2026, nos segmentos Cream Cracker e Macarrão. Um feito que completa uma década de preferência no paladar do pernambucano, motivo de orgulho para a empresa que deseja “continuar surpreendendo o consumidor e mantendo viva a confiança conquistada ao longo dos anos”, destaca Mariana Kabbach Gentil Rocha, gerente executiva de Marketing da categoria de Biscoitos da M. Dias Branco, da qual a marca faz parte.

Foi em 1993 que a Indústria de Alimentos Bomgosto LTDA foi concebida e, a partir de então, as massas da marca Vitarella passaram a ser produzidas. Tal qual o mercado de biscoitos, ambos são segmentos muito competitivos. Com isso, “a liderança só se sustenta com investimento constante em qualidade, inovação e proximidade com o público”, ressalta Mariana.

De DNA pernambucano, nascida em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, a Vitarella tem o “sentimento de pertencimento traduzido nas ações e em seu portfólio”, como bem disse a gerente de Marketing, que complementa: “Valorizamos o regionalismo em nossas ações, com campanhas que celebram a cultura nordestina e fortalecem o vínculo com os consumidores.”

Sobre a Cream Cracker com sete camadas, amanteigada e que derrete na boca, Mariana Kabbach assegura que a ideia era “oferecer uma experiência sensorial única”. “Queríamos que o consumidor percebesse, já na primeira mordida, o cuidado e a dedicação que colocamos em cada detalhe”, conta.

Sabores juninos

Assim como a Cream Cracker, as massas Vitarella se destacam também pela variedade de opções, com versões em sêmola, sêmola com ovos, comum e também o macarrão instantâneo. “Nossas massas são reconhecidas por serem sempre soltinhas e saborosas”, lembra ela.

Sobre a relação com o consumidor, Mariana enaltece que ela é “construída na escuta e na participação direta”, exemplificando com a linha especial de produtos lançada para o São João de 2026 e sabores escolhidos pelos consumidores em votação feita em 2025.

“Dessa forma nasceram o Wafer sabor Canjica, Cookie sabor Cocada, Chocowafer D-Tone sabor Amendoim, Bolinho Treloso de Milho e o Lámen Vitarella nos sabores Escondidinho de Carne de Sol e Baião de Dois”, destaca.

Olhando sempre para a liderança, a Vitarella foi expandida a todas as regiões do Brasil. “Um alcance sustentado por mais de 150 itens e marcas como Treloso e Nikito, e pela liderança consolidada em biscoitos”, informa Mariana, que reforça sobre a importância de estar entre as marcas mais lembradas: “É uma conquista que reafirma nossa essência: unir tradição e inovação, valorizando nossas raízes e fortalecendo a relação de confiança com os consumidores”.



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