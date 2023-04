A- A+

Museus Mergulhe na cultura sertaneja apresentada pelo interativo Cais do Sertão A história do Nordeste contada de maneira prática e dinâmica

A cultura do Nordeste nunca esteve tão viva! É no Cais do Sertão, instalado desde 2014 nos antigos armazéns do Porto do Recife, que a obra de Luiz Gonzaga conduz o visitante para uma experiência audiovisual interativa. Observe os expositores com as vestimentas dos vaqueiros e siga para o filme “Um dia no Sertão”, de Marcelo Gomes, exibido a cada meia hora. O percurso segue com a réplica de uma casa de taipa (Transtempo), anunciando um passeio por memórias afetivas. Visto isso, não deixe de admirar a estrutura moderna, com cobogós que valorizam a identidade regional.

AUDIOVISUAL

Leve seu fone de ouvido para acessar os conteúdos.

MEDIAÇÃO MUSICAL

Há agenda periódica com oficinas de ritmos regionais para todas as idades.

DICA EXTRA

É possível agendar visita guiada para cegos, pessoas com mobilidade reduzida ou grupos. Dura 1h. Também é oferecida audiodescrição para todos os públicos.

SERVIÇO

Endereço: Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, Recife-PE

Horário: terça a sexta, das 10h às 16h. Sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h

Fone: (81) 3182-8266

Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Às terças o acesso é gratuito

Compra na bilheteria

Acessível para cadeirantes, cegos e mudos

