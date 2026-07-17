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Tecnologia Microsoft suspende atualização do Windows 11 em alguns PCs da Dell após falhas Fabricante relatou problemas como desligamentos inesperados, superaquecimento e baixo desempenho em alguns modelos. A interrupção afeta dispositivos equipados com processadores Intel

A Microsoft suspendeu temporariamente a distribuição da recente atualização de segurança mensal do Windows 11 em computadores da Dell, após relatos de problemas por parte da fabricante, incluindo desligamentos inesperados, superaquecimento, baixo desempenho e outros. A interrupção afeta dispositivos equipados com processadores da Intel.

"Um número limitado de dispositivos Dell pode exibir um ponto de exclamação amarelo no Gerenciador de Dispositivos, ao lado do driver Intel Innovation Platform Framework Processor Participant. Esses dispositivos podem apresentar desligamentos inesperados, baixo desempenho, aumento da temperatura e consumo excessivo da bateria", informou a Microsoft em nota publicada em seu site.

O pacote KB5101650 faz parte do Patch Tuesday de julho de 2026, conjunto de atualizações que é liberado na segunda terça-feira de cada mês. Este mês, começou a ser distribuído no dia 14. A atualização contém ajustes funcionais e correções de segurança, razão pela qual é de instalação obrigatória.

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A Microsoft alerta que o problema afeta tanto a atualização KB5101650, lançada este mês, quanto a atualização opcional de prévia KB5095093, disponibilizada em 23 de junho, em dispositivos com Windows 11 versão 24H2 ou 25H2. Os computadores da Dell que estejam executando qualquer uma dessas atualizações e apresentando problemas devem reverter a atualização, acrescenta a empresa.



De acordo com gigante do software , o erro parece ser causado pela nova interface do Windows USB-C Connection Manager, fazendo com que o driver da Intel deixe de funcionar conforme o esperado.

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"Esse problema foi relatado pela Dell durante os testes e identificado como uma incompatibilidade entre o driver da Intel e a nova interface Windows USB-C Connection Manager."

A Microsoft afirma que está trabalhando em uma correção e que disponibilizará em breve uma solução para os computadores afetados por esse problema. Para a maioria dos usuários, essa atualização não apresenta problemas. No entanto, ressalta a empresa, os modelos da Dell impactados só receberão a atualização quando a correção for lançada.



“A Microsoft planeja lançar uma solução para os dispositivos afetados nos próximos dias”, afirmou a companhia, em seu site.

A empresa, sediada em Redmond, lamenta que não tenha havido um bloqueio imediato para a atualização opcional lançada em 23 de junho, o que significa que alguns dispositivos podem ter instalado a atualização responsável pelos problemas. Nessa situação, aconselha a Microsoft, a melhor alternativa é simplesmente reverter para a atualização anterior.

Como reverter a atualização via Windows Update

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Desinstalar Atualizações.

Procure e desinstale o pacote KB5101650 (ou o KB5095093).

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