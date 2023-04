A- A+

Museus Mobiliário do século 19 conta a história da aristocracia pernambucana no Museu do Estado Palacete histórico abriga Museu desde o ano de 1940

Imagine entrar em uma residência da aristocracia do século 19 e se deparar com mobiliário de época, fotografias antigas do Recife, imagens sacras e pinturas suntuosas. O requinte de influência europeia está neste palacete onde viveu o filho do Barão de Beberibe e que, desde 1940, é o Museu do Estado de Pernambuco (MEPE).

São mais de 15 mil peças do acervo, incluindo coleções de arqueologia, cultura afro-brasileira e indígena, ex-votos e muito mais na exposição de longa duração: “Pernambuco, Território e Patrimônio de um povo”.

DICA EXTRA

É possível agendar visita guiada para grupos, a partir de formulário disponibilizado no Instagram ou contato através do e-mail: [email protected]

PROGRAME-SE

Nas redes sociais do MEPE está a programação sazonal de cursos e oficinas disponíveis por temporada.





SERVIÇO

Endereço: Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife-PE

Horários: Terça a sexta, das 11h às 17h. Sábados, domingos e feriados, das 14h às 17h

Fone: (81) 3184-3170

Instagram: @museudoestadope

Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Gratuidade para crianças de até 7 anos e pessoas a partir de 60 anos. Às quartas a entrada é gratuita para todos

Acessível para cadeirantes, cegos e mudos

