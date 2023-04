Morro da Conceição é território de fé ligado à chegada de imagem com três metros de altura

A- A+

A origem do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, está ligada com a chegada da imagem da Imaculada Conceição, com mais de 3 metros de altura e quase 2 mil quilos, trazida da França em um navio, no ano de 1904. O motivo foram as comemorações do cinquentenário do Dogma da Imaculada Conceição.



Monumento de Nossa Senhora da Conceição (Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco)

Dois anos depois, foi inaugurada uma capela anexa em estilo gótico, que, por vários anos, foi reformada e modernizada, no que hoje atrai devotos de todas as partes. Especialmente no dia 8 de dezembro, quando é comemorada a virtude da Virgem Maria.



DICA EXTRA

A Festa do Morro da Conceição é o maior evento religioso da Cidade, mobilizando mais de 1 milhão de pessoas. Embora não seja Padroeira do Recife, a população expressa enorme devoção pela santa a ponto de o dia 8 de dezembro ser feriado municipal.



SERVIÇO

Endereço: Praça da Conceição, 174, Casa Amarela, Recife-PE

Horários: Diariamente, das 9h às 19h

Instagram: @santuariomorrodaconceicao

Acesso gratuito

