Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) fica em um antigo casarão do século 19

Com mais de mil trabalhos, o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) é uma das opções para conferir e compreender a arte moderna brasileira. Criado em 24 de julho de 1997, o Museu presta uma homenagem ao artista plástico, designer e ativista cultural pernambucano que nomeia o local.

Substituindo a antiga Galeria Metropolitana de Arte Aloisio Magalhães, o equipamento em um antigo casarão do século 19. No local, são sete salas de exposição, biblioteca especializada em arte moderna e contemporânea, reserva técnica, sala de atividades educativas, sala de administração e auditório.

Com uma rica reserva técnica, o Mamam conta com trabalhos de um período histórico compreendido entre 1920 e 2016. Para conferir os projetos é preciso solicitar pelo e-mail [email protected] Neste segmento do Museu estão obras de Tomie Ohtake, João Câmara (com a série “Cenas da Vida Brasileira”), Fédora do Rego Monteiro, Gil Vicente, Aloisio Magalhães, Abelardo da Hora, Tarsila do Amaral, entre outros.

Endereço: Rua da Aurora, 265, Boa Vista, Recife-PE

Horários: Terça a sexta, das 12h às 18h. Sábados e domingos, das 13h às 17h

Fones: (81) 3355-6870 | 3355-6871 | 3355-6872

Instagram: @mamamrecife

Acessível para cadeirantes e cegos

Acesso gratuito

