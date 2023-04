A- A+

PARQUES, PRAÇAS E PÁTIOS Na Rua da Aurora, o Marco do Atlântico é espaço de convivência e contemplação Pórtico revela lenda sobre a origem do Oceano Atlântico

É cartão postal que você procura? Pois este merece várias fotos! Afinal, reza a lenda que neste cais, onde se encontram os rios Capibaribe e Beberibe, surgiu o Oceano Atlântico. O espaço de convivência fica na Rua da Aurora, em um trecho onde se pode admirar a união dos rios. Na área está um pórtico que anuncia: “Aqui Nasce o Atlântico”, além de uma rosa dos ventos no chão, em referência ao Marco Zero do oceano.







DICA EXTRA

Dedique tempo para observar a Rua do Aurora. Nesse trecho tem pergolado de madeira, mobiliário urbano, bancos e balanço.



PARA OBSERVAR

Na mesma área fica a estátua do precursor do Movimento Modernista, o jornalista e cronista pernambucano Manuel Bandeira (1886-1968). O monumento integra o Circuito da Poesia.



SERVIÇO

Endereço: Rua da Aurora, 2041, Centro do Recife, Recife-PE

Acessível para cadeirantes

Acesso gratuito

