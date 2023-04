A- A+

Mercados No Centro do Recife, mercado de São José chama atenção pela estrutura em ferro Estrutura tombada tem projeto arquitetônico robusto

Tombado pelo Patrimônio Histórico, o Mercado de São José é um marco arquitetônico do Estado. Inaugurado em 1875, ostenta uma estrutura em ferro típica do século 19, que foi executada na França e construída pelo engenheiro Louis Vauthier. A inspiração foi um mercado público de Grenelle, em Paris. Se do lado de fora sobra imponência, por dentro o pavilhão acomoda mais de 500 boxes, oferecendo de tudo um pouco.





Artesanato em barro, couro, palha e tecido são lembranças obrigatórias. Uma das áreas é reservada ao tradicional comércio de peixe fresco e crustáceo. Sem falar no comércio de comida regional e lanches ao redor do pátio.

No seu entorno também é possível encontrar produtos místicos, sendo de boa parte de religiões africanas.

Endereço: Praça Dom Vital, s/, São José, Recife-PE

Horário: Segunda a sábado, das 6h às 18h. Domingos, das 6h às 12h

Fone: 0800 281 0040

Acesso gratuito

