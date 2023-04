Oficina Francisco Brennand, na Várzea, tem exposição permanente a céu aberto

A- A+

É aqui onde um importante capítulo da arte brasileira ganha forma. Desde a década de 1970, a antiga fábrica

de tijolos e telhas, situada no bairro da Várzea, abriga a produção com assinatura do pernambucano Francisco Brennand (1927-2019).







Um lugar inspirador, que dá continuidade ao legado do mestre Brennand, através dos conceitos de território, cosmologia e natureza. Em meio ao verde, está o Pátio das Esculturas repleto de peças de cerâmica criadas de um imaginário fantástico. O passeio segue com galeria de exposições temporárias, esculturas ao ar livre e muita beleza histórica.



CURIOSIDADE

Vale conferir a peça “Lara”. Um personagem mitológico, que ganhou forma em 1978. Foi a obra que Brennand mais demorou a finalizar, indo ao forno por diversas vezes.







PROGRAMAÇÃO

A Oficina também oferece atividades que sugerem “colocar a mão na massa”, para crianças e adultos. Destaque para uma trilha ecológica pela mata que margeia a fábrica.



SERVIÇO

Endereço: Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife-PE

Horários: Terça a domingo, das 10h às 18h. Última entrada às 17h

Fones: (81) 2011-5466 | 99212-7678 (whatsapp)

Instagram: @oficinafranciscobrennand

Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Gratuidade para

crianças de até 5 anos

Acessível para cadeirantes, surdos, cegos e mudos

Ingressos na bilheteria

