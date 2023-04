Olha! Recife oferece a oportunidade de conhecer o Recife por outros ângulos

A- A+

Quem se interessa em conhecer a Cidade por um ângulo diferente, o Olha! Recife é uma oportunidade e tanto. O programa de Sensibilização Turística da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife entrega a quem participa do roteiro uma sensação de pertencimento, promovendo novas ideias e formas de entendimento da Cultura e história do Recife. Para este turismo, feito com guias especializados, o programa direciona passeios a pé, de ônibus ou de bicicleta.



PROGRAME-SE

Aos sábados, acontecem os passeios de catamarã e de ônibus. Já aos domingos, são realizadas as caminhadas e os passeios de bicicleta. Para participar de qualquer uma das modalidades é necessário se inscrever pelo site.



SERVIÇO

Inscrições: https://olharecife.com.br

Horário: A depender do passeio escolhido

Ingressos: Acesso gratuito

