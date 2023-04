A- A+

Paço do Frevo: o ritmo mais pernambucano de todos em um só lugar Prédio, no Bairro do Recife, abriga acervo importante de pesquisa

Centro de referência na salvaguarda do frevo, o Paço do Frevo oferece, o ano inteiro, exposições, formações, debates, apresentações artísticas e outras atividades de difusão, educação e preservação do gênero. O museu reúne as tantas existências, memórias, histórias e modos de ser e realizar o Frevo, um patrimônio imaterial, com iniciativas que destacam as comunidades que fazem o Frevo, das mais tradicionais às mais contemporâneas.

VISITA GUIADA

Através do site, é possível agendar uma visita guiada. O grupo de visitantes vai conhecer o Paço do Frevo e suas exposições através da mediação do Educativo do Paço do Frevo. As pessoas são convidadas a experimentar e aprender mais sobre o patrimônio, a cultura popular e diversos outros temas ligados a esses universos. As visitas mediadas podem ser feitas de terça a sexta e aos sábados.

DICA EXTRA

O espaço cultural abriga um Centro de Documentação e Memória para consultas e pesquisas; salas de dança e música para ensaios e formações; estúdio de música e café. Há também uma programação de shows.

SERVIÇO

Endereço: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife-PE

Horário: terça a sexta, das 10h às 17h. Sábados e domingos, das 11h às 18h

Fone: (81) 3355-9500

Instagram: @pacodofrevo

Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Entrada gratuita às terças. Criança de até 5 anos não paga

Compra no site: aqui

Acessível para cadeirantes, cegos, surdos e mudos

