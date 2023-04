Para dançar: passos marcados conduzem o salão do tradicional Clube Bela Vista

A- A+

Quem procura diversão deve colocar no roteiro um momento dançante no Clube Bela Vista. Fundado na

década de 1980, tem programação variada, com destaque para o movimentado “Encontro da Família Cubana”, quando o salão recebe quem gosta de se envolver com passos bem marcados.

Camisas estampadas, sapatos estilizados e muita alegria envolvem o visitante. Por aqui, os chamados “cubaneiros” se encontram em domingos alternados. Nos demais dias, há programação com DJs, sambistas e muito mais.

SERVIÇO

Endereço: Av. Aníbal Benévolo, 636, Água Fria, Recife-PE

Horário: Sábado e domingo, a partir das 18h

Fone: (81) 98498.0917

Instagram: @clubebelavistarecife

Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Compra na bilheteria

Acessível para cadeirantes

Veja também

Museus Aberto na década de 1980, Museu do Trem guarda a memória ferroviária de Pernambuco