Parque Dona Lindu é opção de lazer em Boa Viagem

Além da já famosa Praia de Boa Viagem, a Zona Sul do Recife conta com o Parque Dona Lindu. Projetado

pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, a área está localizada entre os principais hotéis da Cidade, como uma ótima opção de espaço para lazer.



Estrutura de convívio social (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



O equipamento, que é aberto ao público, conta com uma quadra poliesportiva, uma pista de skate no formato bowl, pista de cooper e parque infantil. Além de itens para lazer que abrange toda a família, o Dona Lindu conta ainda com o Teatro Luiz Mendonça, com palco reversível para a esplanada do parque.





DICA EXTRA

O Parque também conta com uma galeria, que homenageia a arquiteta e designer pernambucana Janete Costa. Com uma sala principal e um mezanino, o espaço abriga peças de grandes dimensões, com acesso gratuito.



SERVIÇO

Endereço: Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem

Horários: Diariamente, das 05h às 22h

Fone: (81) 3355-9821 e 3355-9832

Instagram: @parquedonalindu

Acessível para cadeirantes

Acesso gratuito

