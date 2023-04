A- A+

CENTROS CULTURAIS Passeio de arte e alegria na Embaixada de Pernambuco - Bonecos Gigantes de Olinda As maiores celebridades do Brasil reunidas no mesmo lugar

As maiores celebridades do Brasil e do Mundo em um único lugar. Aqui se encontram os principais símbolos do Carnaval pernambucano. O espaço cultural é estruturado para receber turistas e recifenses interessados na magia da nova geração dos tradicionais bonecos para além do Carnaval.







A Embaixada conta com uma exposição permanente de 63 criações, dentre os 300 existentes da nova geração. No local, estão as representações de Alceu Valença, Michael Jackson, Chacrinha, Ayrton Senna, Chico Science, Dominguinhos, Luiz Gonzaga e outros.



DICA EXTRA

A Embaixada tem loja de souvenires para encomendas de miniaturas personalizadas e bonecos gigantes.







SERVIÇO:

Endereço: Rua do Bom Jesus, 183, Bairro do Recife, Recife-PE

Horário: diariamente, das 08h às 16h

Fone: (81) 3034-9537 | 98775-0540

Instagram: @bonecosgigantesdeolinda

Ingresso: R$ 15. Crianças de até 12 anos, acompanhada pelos pais, tem entrada gratuita (limitado a 2 crianças por família)

Acessível para cadeirantes

Veja também

CENTROS CULTURAIS Casa da Cultura é ponto turístico imperdível no coração do Recife