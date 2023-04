Passeio para toda a família: Instituto Ricardo Brennand oferece arte, cultura e belezas naturais

A- A+

Arte, história e contemplação guiam a visita pelo IRB, localizado no antigo engenho São João, no bairro da

Várzea. Desde 2002, o lugar abriga acervo da coleção particular do industrial pernambucano Ricardo Brennand.

Em meio ao verde está o complexo museológico formado pelo Castelo São João, onde há peças de armas brancas, Pinacoteca, Biblioteca, Galeria e Jardim das Esculturas. Todos eles merecem ser vistos sem pressa. Não à toa, mais de 3,5 milhões de pessoas já passaram por aqui até então.



DICA EXTRA

Quer saber mais do IRB? Faça um tour virtual, através do site, e percorra os ambientes. Ao final, é possível comprar o ingresso para visita presencial.



PROGRAMAÇÃO

Além das mostras fixas, como a de “Frans Post e o Brasil Holandês”, há uma agenda contínua de atividades. Visitas mediadas, oficinas de arte e eventos divulgados nas redes sociais.

SERVIÇO

Endereço: Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea, Recife-PE

Horários: Terça a domingo, das 13h às 17h. Última entrada às 16h30

Fone: (81) 2121-0352 | 2121-0365

Instagram: @institutorb

Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Gratuidade para crianças com até 7 anos, guias de turismo e taxistas

Compra no site: aqui

Acessível para cadeirantes, surdos, cegos e mudos

