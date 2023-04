Passeio também homenageia as grandes personalidades ligadas à música pernambucana

A- A+

CAPIBA

Sinônimo de frevo. É disso que lembramos quando falamos de Lourenço da Fonseca Barbosa, o popular

Capiba. Nascido em Surubim, no ano de 1904, aos dez anos já tocava diversos instrumentos de sopro, iniciando as suas primeiras composições. Ainda chegou a se formar em Direito, mas a sua grande paixão mesmo foi a música. Aos 20 anos chegou a gravar seu primeiro disco. Com mais de 200 canções do frevo à música clássica, as principais características das obras eram a exaltação ao Recife.



SERVIÇO

Rua do Sol, s/n, Santo Antônio, Recife-PE

Acesso gratuito



Capiba (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



CHICO SCIENCE

O olindense Chico Science revolucionou a arte brasileira. Sucesso nas paradas musicais dos anos 1990,

o músico chamou a atenção por conta da mistura de ritmos, como o maracatu rural, coco de roda, rock, hip hop e música eletrônica. Chico se tornou o principal representante do Movimento Manguebeat e com a banda Chico Science e Nação Zumbi conquistou o mundo com as músicas e o movimento.



DICA EXTRA

Conheça a Rua da Moeda, uma rua histórica do Bairro do Recife, repleta de bares populares da Capital.



SERVIÇO

Rua da Moeda, Bairro do Recife, Recife-PE

Acesso Gratuito



Chico Science (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



LUIZ GONZAGA

Quem não conhece as músicas do Rei do Baião? Símbolo do Nordeste, Luiz Gonzaga, nascido em

Exu, no Sertão de Pernambuco, imortalizou canções que exaltam a Cultura local, com o apoio de sua sanfona, zabumba e triângulo. Levou para outras partes do País, a riqueza musical do xote, xaxado, baião e, claro, do autêntico forró pé de serra.



DICA EXTRA

Para se aprofundar nas histórias de Gonzaga, vale estender o roteiro para o museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, e Memorial Luiz Gonzaga, no Pátio de São Pedro.



SERVIÇO

Praça Visconde de Mauá, s/n, São José, Recife-PE

Acesso gratuito



Luiz Gonzaga (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)



NANÁ VASCONCELOS

Quando se fala em percussão, o nome de Naná Vasconcelos vem à tona. Por oito vezes, o músico foi

considerado a maior autoridade no assunto, segundo a revista americana Down Beat. Isso sem falar nos oito prêmios do Grammy. Por 15 anos, Naná cumpriu a missão de abrir o Carnaval do Recife, no palco do Marco Zero, levando encanto e precisão musical.



DICA EXTRA

Aproveite a visita para contemplar a Praça do Marco Zero e o Parque das Esculturas – Francisco Brennand.



SERVIÇO

Praça do Marco Zero, Bairro do Recife, Recife-PE

Acesso gratuito



Naná Vasconcelos (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



REGINALDO ROSSI

“Hei! A minha cidade, o meu lugar”, cantava o eterno Rei do Brega em uma das músicas. A obra do cantor e compositor Regional Rossi é mesmo imortal. Ele produziu canções que ganharam o gosto popular, a partir da década de 1960, quando integrou a Jovem Guarda. Depois seguiu a carreira com sucessos românticos, que entoavam não só as dores de amor, mas também as belezas do Recife, sua terra natal. As letras ultrapassaram barreiras e alcançaram fãs de todo o Brasil.



SERVIÇO

Pátio de Santa Cruz, s/n, Boa Vista, Recife-PE

Acesso gratuito



Reginaldo Rossi (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)

