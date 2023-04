A- A+

Museus Percorra a casa onde o sociólogo pernambucano Gilberto Freyre morou com a família no Recife Casarão histórico é preservado em Sítio Ecológico

A casa onde o sociólogo e escritor pernambucano Gilberto Freyre (1900-1987) morou, por mais de quatro décadas, está aberta para visitação, no tradicional bairro de Apipucos. Eis um passeio por referências históricas e memórias afetivas do célebre autor do livro “Casa Grande & Senzala” e sua família.







Além dos objetos originais da casa, arrumados do mesmo modo da década de 1980, com mais de cinco mil peças entre móveis, louças e fotografias, há um clima bucólico em volta do terreno. A antiga moradia fica em um Sítio Ecológico, repleto de verde, como a pitangueira onde Freyre retirava a fruta para produzir cachaça artesanal.



A estrutura é datada do século 19 e reformada em 1881. O mais recente trabalho de restauro trouxe ainda mais cor e beleza à casa. Uma foto é obrigatória.

As visitações acontecem no período da tarde. Pela manhã está reservado para grupos escolares.





Endereço: Rua Dois Irmãos, 320, Apipucos, Recife-PE

Horário: Segunda a sexta, das 13h às 16h

Fone: (81) 3441-1733

Instagram: @fundacao.gilbertofreyre

Ingresso: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia)

Compra na bilheteria

Acessível para cadeirantes

