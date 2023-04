Percorra a história de escritores, poetas, pensadores e grandes representantes da arte pernambucana

A- A+

ALBERTO DA CUNHA

Nascido em Jaboatão dos Guararapes, o escritor, jornalista e sociólogo Alberto da Cunha Lima foi um grande incentivador do Movimento de Escritores de Pernambuco, em 1980. Seus textos, distribuídos em mais de 20 publicações, possuem rigor técnico e formal, sempre pautado na luta pela liberdade.



DICA EXTRA

Aproveite o passeio pelo parque onde a escultura está instalada. Essa é uma área com pista de cooper, Academia da Cidade e brinquedos para as crianças.



SERVIÇO

Parque 13 de Maio, Centro, Recife-PE

Acesso gratuito



Alberto da Cunha (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)

ANTÔNIO MARIA

Cronista e compositor, o recifense Antônio Maria é considerado o primeiro “multimídia” brasileiro. Ele foi diretor de produção na primeira TV brasileira, a TV Tupi, e morou muitos anos no Rio de Janeiro, onde chegou a escrever em parceria com Vinícius de Moraes. Uma de suas obras mais conhecidas é o Frevo nº 1 do Recife.



DICA EXTRA

Além de conhecer a obra do poeta, aproveite o passeio para apreciar a Rua do Bom Jesus, que já foi considerada a 3ª rua mais bonita do Mundo.



SERVIÇO

Rua do Bom Jesus, Bairro do Recife, Recife-PE

Acesso gratuito

Antônio Maria (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



ARIANO SUASSUNA

Foi na Paraíba onde Ariano Suassuna nasceu, mas o Estado que acolheu seu coração foi Pernambuco. Isso

porque foi no Recife onde ele estudou, formando-se em Direito e ingressando na literatura, a sua maior paixão. Sua participação nas artes foi ímpar, tendo fundado o Teatro do Estudante de Pernambuco, junto com Hermilo Borba Filho, além de criar o Movimento Armorial, que partia de elementos originais da cultura popular para o erudito.



DICA EXTRA

Confira também as belezas dos casarões da rua da Aurora e

o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães.

Rua da Aurora, Boa Vista, Recife-PE

Acesso gratuito

Ariano Suassuna (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)



ASCENSO FERREIRA

Um dos poetas que mais representou o Modernismo Brasileiro, Ascenso Ferreira é natural de Palmares, na

Mata Sul de Pernambuco, mas mudou-se para o Recife ainda jovem. Com textos escritos já aos 13 anos, seus primeiros poemas retratam o regionalismo. Colaborador de diversos jornais, Ascenso tinha como principal característica o uso constante de um grande chapéu de palha.



DICA EXTRA

Aproveite para conferir o fim de tarde no Cais da Alfândega, local onde a estátua foi instalada.



SERVIÇO

Cais da Alfândega, s/n, Bairro do Recife, Recife-PE

Acesso gratuito

Ascenso Ferreira (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



CARLOS PENA FILHO

Uma poesia totalmente dedicada ao Recife era o trabalho feito por Carlos Pena Filho. Advogado, jornalista e

também poeta, ele nasceu no bairro da Boa Vista, no Centro, e teve uma arte que ficou marcada na Cidade por conta de suas belas poesias e lirismos.



DICA EXTRA:

Aproveite para conhecer a capela de Igreja Matriz de Santo Antônio, próxima à estátua.



SERVIÇO

Praça do Diário, Santo Antônio, Recife-PE

Acesso gratuito



Carlos Pena Filho (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



CELINA DE HOLANDA

As dores do mundo contadas como ninguém. Assim eram as poesias da recifense Cecília de Holanda.

Conhecida como Cecé, ela nasceu no Cabo de Santo Agostinho, mas viveu no Recife, onde foi uma jornalista e poetisa repleta de delicadeza. Seus primeiros poemas foram publicados nos jornais da Cidade. Sempre apaixonada pela escrita, o seu livro de estreia foi “O Espelho da Rosa”.



SERVIÇO

Avenida Beira Rio, s/n, Torre, Recife-PE

Acesso Gratuito



Celina de Holanda (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)

CLARICE LISPECTOR

Foi longe do Recife que nasceu Clarice Lispector, especificamente na Ucrânia. Mas foi na Capital de Pernambuco que ela se encantou, e a Cidade guarda as memórias que forma a identidade da escritora. Clarice chegou ao Recife com cinco anos de idade. Acompanhada da família, residiu no bairro da Boa Vista. Autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século 20.



DICA EXTRA

Conheça a casa onde residiu Clarice, que fica próximo à Praça onde está sua estátua. A antiga residência da escritora foi tombada por sua importância cultural.



SERVIÇO

Praça Maciel Pinheiro, Boa Vista, Recife-PE

Acesso gratuito

Clarice Lispector (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



JANICE JAPIASSU

Com uma trajetória artística que vingou no Recife a partir da década de 1960, a paraibana Janice Japiassu é

considerada a Musa Sertaneja do Movimento Armorial, onde conjugou as experiências de poeta, artista plástica e compositora. Natural de Monteiro, na Paraíba, ela foi integrante da Geração 65, que era um grupo de poetas escritores influente no campo literário.



SERVIÇO

Rua do Príncipe, calçada do colégio Liceu Nóbrega,

Boa Vista, Recife-PE

Acesso gratuito





Janice Japiassu (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)



JOÃO CABRAL DE MELO NETO

Poeta, diplomata e amante do futebol. Esse foi o recifense João Cabral de Melo Neto, que com sua escrita

deixou um legado sobre identidade e resistência. João foi responsável por inaugurar uma nova forma de fazer poesia no Brasil, com a marca de um rigor estético.



DICA EXTRA

Conheça o espaço “Encontro dos Rios”, na rua da Aurora, local que baseia a crença recifense de que o oceano se formou no local a partir da junção dos rios Capibaribe e Beberibe.



SERVIÇO

Rua da Aurora, Boa Vista, Recife-PE

Acesso gratuito





João Cabral (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)



JOAQUIM CARDOZO

Com todos os poemas decorados, Joaquim Cardozo foi um dos principais poetas e contistas do Recife. Engenheiro de formação, Cardozo foi também dramaturgo, professor universitário, tradutor, editor de revistas de arte e arquitetura, desenhista, ilustrador, caricaturista e crítico de arte. Bem relacionado, o recifense já foi parceiro de Oscar Niemeyer, imortalizando obras Brasil a fora.



DICA EXTRA

Nas proximidades está o prédio do Edifício Chanteclair, um dos principais edifícios do Bairro do Recife.



SERVIÇO

Ponte Maurício de Nassau, Bairro do Recife, Recife-PE

Acesso gratuito





Joaquim Cardozo (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



LIÊDO MARANHÃO

Recifense criado no bairro de São José, era próximo ao mercado do bairro que Liêdo Maranhão gostava

de estar. Inspirado nas pessoas que faziam dar vida ao Centro da Capital pernambucana, formou-se em odontologia e passou tempos na Europa. Mas foi por conta do seu amor ao Recife que ele se tornou escritor, escultor, cineasta e fotógrafo, a partir da sua convivência com os mais diversos tipos populares que estavam

na praça Dom Vital.



DICA EXTRA

Confira as belezas do Mercado de São José, o mais famoso mercado público do Recife. Também a Basílica da Penha, que faz parte do projeto Recife Sagrado.



SERVIÇO

Praça Dom Vital, s/n, São José, Recife-PE

Acesso gratuito





Liêdo Maranhão (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)

MANUEL BANDEIRA

O recifense Manuel Bandeira é nome de peso na literatura brasileira. Viveu por aqui durante dez anos, no

bairro da Boa Vista, e muito se inspirou na Cidade. Com texto direto e objetivo, criou poemas de destaque, como “Os Sapos” - foi o abre-alas da Semana de Arte Moderna - e “Vou-me embora pra Pasárgada”.



DICA EXTRA

Continue a visita ao Espaço Pasárgada, na rua da União, 263, no Centro do Recife. Foi lá onde o poeta morou na infância.



SERVIÇO

Rua da Aurora, 2041, Boa Vista, Recife-PE

Acesso gratuito





Manuel Bandeira (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



MAURO MOTA

Professor de história e geografia em várias escolas do Recife, Mauro Mota foi um grande cronista brasileiro.

Fruto de um talento visto desde os tempos de estudante, quando contribuía para a imprensa. Como poeta, destaque para as suas “Elegias”, lançadas em 1952, cuja obra inclui o “Boletim sentimental da guerra do Recife”, um dos seus poemas mais conhecidos.



DICA EXTRA

A estátua fica na Praça do Sebo, lugar tradicional para a compra de livros novos e usados.



SERVIÇO

Rua Siqueira Campos, 279, Santo Antônio, Recife-PE

Acesso gratuito





Mauro Mota (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)



SOLANO TRINDADE

Militante do Movimento Negro e do Partido Comunista, Solano Trindade encheu o Recife de orgulho. Isso

porque desde cedo produziu em nome da cultura popular, atento aos passos de nomes importantes como o sociólogo pernambucano Gilberto Freyre. Entre os feitos, está a organização do primeiro Congresso Afrobrasileiro voltado para a Cultura negra, na década de 1930.



DICA EXTRA

Aproveite o entorno da escultura. O Pátio de São Pedro agrupa história, lazer e encantos, no coração do Recife.



SERVIÇO

Pátio de São Pedro, s/n, Boa Vista, Recife-PE

Acesso gratuito





Solano Trindade (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)



TARCÍSIO PEREIRA

Este foi o homem que conduziu a maior livraria do Brasil, existente entre os anos 1970 e 2000, no Centro do Recife, segundo o Guiness Book. Tarcísio Pereira foi mesmo um grande entusiasta da literatura, ampliando seu olhar para além dos livros, tornando-se figura importante na produção cultural na Cidade. Em seu espaço recebeu nomes como Dom Hélder, GilbertoFreyre e Ariano Suassuna.



SERVIÇO

Rua Sete de Setembro, s/n, Boa Vista, Recife-PE

Acesso gratuito



Tarcísio Pereira (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)

