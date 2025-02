A- A+

Excelência, dinamismo e integridade. Esses três pilares pautaram a trajetória empresarial de Cornélio Coimbra de Almeida Brennand. Ao longo de sua carreira, o empresário atuou em diversos setores, como sucroenergético, cerâmica, porcelana, cimento, vidro e imobiliário.

Cornélio de Almeida Brennand se destacou pela visão empreendedora, perfil estrategista e compromisso com o desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil, desempenhando um papel importante no setor industrial.

Sua gestão à frente do Grupo Cornélio Brennand (GCB) foi marcada por inovação, sustentabilidade e governança sólida, princípios que continuam a guiar o grupo até os dias de hoje.

Primo do artista plástico Francisco Brennand, o pernambucano nascido no dia 9 de junho de 1928, no Recife, comandou durante anos o grupo criado por seu pai, Ricardo Lacerda de Almeida Brennand, em 1917, com a Cerâmica São João. Inicialmente, a empresa, que na época era chamada de Grupo Brennand, atuava na fabricação de telhas e tijolos cerâmicos no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

Cornélio foi fundamental para a construção da história do GCB, presidindo a empresa durante décadas. O empresário dedicou sua vida à construção de um legado empresarial e familiar que transcende o grupo e incorpora com honra e responsabilidade seu nome, impactando não apenas o negócio, mas também a vida de todos que trabalharam ao seu lado.

Linha do tempo

O Grupo Brennand foi liderado por Cornélio e seu primo Ricardo até 2000, quando as duas famílias resolveram dividir o negócio e criar os grupos Cornélio Brennand e Ricardo Brennand. Com isso, o empresário criou a sua própria marca, celebrando o acordo de acionistas, fato que marcou o setor de gestão de famílias empresárias no Brasil.

O modelo de governança implementado por Cornélio se tornou referência, além de ser estudado até hoje por outras companhias devido aos diversos avanços conquistados. O Grupo Cornélio Brennand se consolidou como um conglomerado diversificado, investindo em setores estratégicos para o desenvolvimento econômico, que inclui entre outros negócios cimento, energia e vidro.

Além do perfil empreendedor, tinha um olhar apurado para as artes. Cornélio foi grande admirador e incentivador do trabalho de Francisco Brennand, ajudando a perpetuar um legado inestimável para a cultura pernambucana. Por meio do GCB, ele apoiou a criação e manutenção da Accademia, a pinacoteca da Oficina Francisco Brennand, inaugurada em 2003; a construção da Capela Imaculada Conceição, em 2006; e depois a construção do Memorial Ricardo Lacerda de Almeida Brennand, em 2017.

