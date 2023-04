Poço da Panela: casario colorido convida para uma viagem pelo tempo

A- A+

O Poço da Panela é um bairro tombado pela Prefeitura do Recife, localizado na Zona Norte da Cidade. Surgiu por volta do século 18, à beira do rio Capibaribe, pertencente às terras do Engenho Casa Forte. Não à toa, um passeio por suas ruas de casarões coloridos é uma verdadeira viagem no tempo.

Em 1746, a região, que era formada por moradores simples, começou a ser ocupada pelos ricos do Recife interessados nos banhos medicinais do rio. Por aqui, moraram célebres personalidades, como o escritor Ariano Suassuna, o ex governador do Estado Miguel Arraes e o poeta Maciel Monteiro.

DICA EXTRA

Nas semanas que antecedem o Carnaval, blocos líricos

costumam desfilar pelas ruas de pedras, arrastando os foliões.

Poço da Panela, Recife-PE

Acesso gratuito

