PARQUES, PRAÇAS E PÁTIOS Praça da República é o mais antigo jardim público do Recife. Conheça sua história Natureza se mistura ao contexto histórico do lugar

Bem-vindo ao mais antigo jardim público do Recife, com área verde projetada pelo francês Émile Béranger, em 1875, e remodelada por Burle Marx, em 1936. O espaço, que pertencia ao conde Maurício de Nassau – governador do Brasil holandês - fica no coração da Cidade e tem mais de 20 mil metros quadrados.







Um lugar histórico, que convida à contemplação da arquitetura neoclássica. Daqui, o visitante pode observar o Palácio da Justiça, o Campo das Princesas, o Teatro de Santa Isabel e o Liceu de Artes e Ofícios.



CURIOSIDADE

Estátuas de deusas greco-romanas estão distribuídas como guardiãs do lugar. Elas são de 1863.



NÃO DEIXE DE FAZER

Observe as espécies plantadas. Palmeiras e um baobá chamam a atenção.



SERVIÇO

Endereço: Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife-PE

Acessível para cadeirantes

Acesso gratuito

