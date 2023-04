A- A+

PARQUES, PRAÇAS E PÁTIOS Praça de Casa Forte tem as belezas do primeiro jardim público assinado por Burle Marx Espécies exóticas se destacam no projeto do paisagista

Os jardins da Praça de Casa Forte mostram o primeiro projeto de jardim público assinado pelo paisagista

Burle Marx (1909-1994), em 1935. Um trabalho que sempre valorizou a natureza em meio a elementos arquitetônicos. Não à toa, reúne uma variedade de espécies originárias da Amazônia, da Mata Atlântica, além de plantas exóticas, em contexto perecível e renovável.







Significa dizer que a fisionomia do jardim está em constante transformação, por conta do movimento cíclico da natureza. Por isso, é um dos espaços mais admirados da Zona Norte do Recife, rodeado por operações comerciais e da Paróquia Sagrado Coração de Jesus.



CALENDÁRIO

No mês de novembro, a praça abriga a tradicional Festa da Vitória Régia. Evento com música e atividades para a família, que acontece há mais de quatro décadas.



DICA EXTRA

Também é destino para quem gosta de praticar exercícios físicos ao ar livre.



SERVIÇO

Av. dezessete de agosto, 1387, Casa Forte, Recife-PE

Acessível para cadeirantes

Acesso gratuito

