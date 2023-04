A- A+

PARQUES, PRAÇAS E PÁTIOS Praça do Marco Zero simboliza o início de todos os caminhos de Pernambuco Área do Centro Histórico é ponto de encontro dos pernambucanos

É aqui onde tudo começa. A Praça Barão do Rio Branco, mais conhecida como Praça do Marco Zero, simboliza o início de todos os caminhos de Pernambuco. Ao centro está a Rosa dos Ventos, assinada por Cícero Dias, um dos nomes mais importantes do Modernismo.

Rosa do Ventos compõe a paisagem do Marco Zero (Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco)



A obra é formada por pedras de quartzo e granito, abrigando uma placa redonda que anuncia o início para as estradas. Vale conhecer a história, admirar a paisagem e notar a força da Cultura local. O Marco Zero é, literalmente, palco principal da maior festa popular do mundo: o Carnaval.



DICA EXTRA

Na lateral da Praça fica a estátua de bronze do Barão do Rio Branco, feita pelo escultor francês Felix Charpentier.



OBSERVE

O local é banhado pelo estuário do porto do Recife, formado pelo rio Capibaribe. É possível ver o dique natural, que abriga o Parque das Esculturas com obras de Francisco Brennand.



SERVIÇO

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, Recife-PE

Acessível para cadeirantes

Acesso gratuito

Veja também

RELIGIOSOS Igreja Conceição dos Militares é um templo religioso que chama atenção pelos detalhes